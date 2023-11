A svéd hármas október 23-án érkezik Budapestre Készüljetek, ugyanis Svédország három kiemelkedő bandája állt össze, hogy egy közös turnéval bejárja Európát. Az In Flames és az Arch Enemy co-headliner körút különleges vendége a Soilwork lesz, a budapesti állomásra pedig október 23-án kerül sor a Barba Negrában. A The Rising From The North Tour a svéd metal ünnepe. Az In Flames, az Arch Enemy és a Soilwork a műfaj múltját, jelenét és jövőjét hivatott reprezentálni. A rajongók egy teljesen magával ragadó, a hagyományos értelemben vett koncerten túlmutató élményre számíthatnak. Anders Fridén - IN FLAMES: nem is lehetnénk izgatottabbak ebben a pillanatban. Ez a turné nagyon különleges, hiszen hosszú idő telt el, de végre újra együtt állhatunk a színpadon barátainkkal, az ARCH ENEMY és a SOILWORK társaságában. Felejthetetlen estéket ígérünk nektek. Ez egyfajta "Sweden's finest" válogatás - a turné, amit egyszerűen nem hagyhatsz ki! Michael Amott - ARCH ENEMY: micsoda extravagáns svéd metal őrület jön szerte Európában 2024-ben! AZ Arch Enemy egészen korai időszakára nyúlik vissza a közös történetünk, a közös élmények az In Flames és a Soilwork zenekarokkal. Szóval most iszonyatosan izgatottak vagyunk, hogy svéd bajtársainkkal együtt csinálhatjuk végig ezt a különleges turnét. Hajrá! Björn Strid - SOILWORK: az elmúlt évtized legnagyszerűbb line-upjáról végre lehull a lepel. A szuper izgatottság mellett abban is biztosak vagyunk, hogy ez az a turné, amire nagyon sokan vártak már. Készüljetek fel a legendás dallamos svéd metal támadásra!



H-MUSIC, a ROCK1, a BARBA NEGRA és a Cobra Agency bemutatja:In Flames & Arch Enemy headliner turnéVendég: Soilwork2024.10.23.Barba Negra Red StageKapunyitás: 18:00 jegyértékesítés november 24-én 10 órakor indul!