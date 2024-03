A RaM-ArT Színházban látható az Abigél musical Különleges produkció érkezik a RaM-ArT Színházba, a debreceni oDEon Színház előadásában ugyanis újból megelevenedik Szabó Magda ikonikus története, az Abigél. Az előadás, amely nagy sikerrel fut Debrecenben, mindössze egy alkalommal, április 14-én lesz látható a fővárosban. Szabó Magda regényéből, az Abigélből Kocsák Tibor, Miklós Tibor és Somogyi Szilárd készített musicaladaptációt még 2008-ban, az előadás sikerét pedig mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a bemutatót követő években a Budapesti Operettszínház egyik legnépszerűbb ifjúsági előadásává vált, később pedig több vidéki nagyvárosban is bemutatták. A debreceni produkció az első, ahol a matulás lányokat játszó színinövendékek ténylegesen a gimnazista korosztályhoz tartoznak. Ők immár közel tíz éve az oDEon Színház színiiskolájában tanulják a mesterséget. 2024. január 22-én, a magyar kultúra napján Abigél hazatért: Szabó Magda szülővárosában, Debrecenben is színpadra állították a darabot. Az előadást jegyző, Debreceni Egyetemen működő oDEon Színház 2000 óta meghatározó színházi bázisa a városnak. Első előadásuk, az István, a király óta számos zenés darabot jegyeznek, például olyan magyar műveket, mint a Sztárcsinálók vagy a Valahol Európában, vagy olyan kultmusicaleket, mint a Grease és a Hair. Társulatuk tagjai debreceni színészek, akikhez időről időre debreceni kötődésű vendégművészek is csatlakoznak. Ez az új előadásukban, az Abigélben sincs másképp, Horn Mici szerepében ugyanis Sári Évi látható. A musical főszereplőjét, Vitay Georginát egy debreceni tehetséges fiatal, Csáki Illangó alakítja, Torma Gedeonként Jámbor József, míg Kőnig tanár úr szerepében Bánhidi Krisztián látható. Az előadást Csáki Szabolcs rendezte. Jegyek A produkció a jogtulajdonos, a Pentaton Koncert- és Művészügynökség engedélyével jött létre. Az április 14-i előadás szereposztása:

Vitay Georgina: Csáki Illangó

Torma Gedeon igazgató: Jámbor József

Horn Mici: Sári Évi

Kőnig tanár úr: Bánhidi Krisztián

Zsuzsanna nővér: Gellén Fanni

Vitay tábornok: Csáki Szabolcs

Kalmár tanár úr: Miskovics Róbert

Kis Mari: Becsky Zsófia

Torma Piroska: Bács Boglárka

Erzsébet nővér: Kovács Mariann

Truth torna tanárnő: Magyar Benigna

Gigus francia tanárnő: Orbán Ildikó

Hajdú – énektanárnő: Mező Kriszta

Kuncz Feri: Bodogán Ábel

Pedellus: Nagy Ákos

Matulás diákok: Palotai Réka, Hamvas Bíborka, Dancsházi Lili, Tőzsér Médi, László Dóri, Illés Csenge, Török Illa, Kocsik Hanga, Gőz Kinga, Lukács Beatrix, Fazkas Adrienn, Szász Eszter, Szűcs Flóra

Mimó néni: Bácsné Évi

Bánkiné: Barcsai Edit

Botosné, Pénztáros: Fenyves Vera

Botos úr, könyvesboltos, Pesti polgár 1, Rupert: Lóczi László

Róza: Hankó Csenge

Mráz – üveges, Ellenálló: Szabó Barna

Szűcs úr, – kalapos, Pesti polgár 2, Püspök: Szilágyi Dániel

Tiszt: Hüse Gergő

Szomszéd iskola diákjai, katonák: Kósa Csaba, Hüse Gergő, Katics Csongor, Dremák Artúr, Dremák Aurél

Producer: Végh Veronika Fotó: oDEon Színház [2024.03.21.]

