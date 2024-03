Bizarr kávét árul Freddie Legújabb színházi szerepe ihlette Fehérvári Gábor Alfréd – Freddie új kávékülönlegességét, melyet kizárólag a húsvéti hosszú hétvégén, március 29. és április 1. között kóstolhatnak meg az érdeklődők az énekes saját kávézójában, a Rádai Kézműves Fagylaltozó & Specialty Kávézóban – akár ingyen. Bravúros beugrással debütált Freddie március 1-jén a Menüett Produkció és a Show Dance Company előadásában, a Bizarrrrr!-ban. A RaM-ArT Színházban futó produkcióba – amelynek rendező-koreográfusa Király Béla – mindössze egy hét alatt beálló énekes előadói és televíziós munkái mellett saját kávézót üzemeltet Szobon, ahol most egyetlen hétvégére egy igazi különlegesség, a produkció ihlette kávé is az itallapra kerül. A zenés show egy misztikus utazásra invitálja a nézőket, amelyben ismert pop- és musicaldalokon keresztül elevenedik meg egy bizarr család története. Ármány, árulás, gyilkosság és varázslat szövi át a produkciót, amelyben fontos szerep jut a különc família fejének, Pablonak is. Ezt a világot, valamint a család összetartó erejéről is szóló történetet akarta megidézni új kávéjával az énekes. „Az ital alapját a rwandai világos pörkölésű kávé adja, amelybe madagaszkári 100 százalékos étcsokoládét teszünk. Csak ezután öntjük fel tejkrémmel. Ez a bizarr cappucino, vagyis a »Bizarrcino«” – meséli Freddie, aki legközelebb április 19-én lép színpadra Pablo szerepében. Az énekes nemcsak új kávéval állt elő, hanem rendkívüli kedvezményt is ad azoknak, akik jegyet váltanak az áprilisi előadásra. Aki ugyanis betér a kávézóba, és felmutatja az április 19-re érvényes Bizarrrrr! jegyét, ingyen kóstolhatja meg a Bizarrcinót.



Jegyek az előadásra még kaphatók! [2024.03.30.] Megosztom: