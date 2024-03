Bizarr feleségként debütál Sári Évi Március 11-től Sári Évi is csatlakozik a Bizarrrrr! – misztikus utazás a kapun túl című koncertshow-hoz, amelyben Letisát, a kastély úrnőjét alakítja. A különleges látványvilágú előadás, amely a Menüett Produkció és a Show Dance Company együttműködésében jött létre, komoly feladat elé állítja a színésznőt, énekesi kvalitásai mellett ugyanis kimagasló tánctudásáról is meggyőződhet a közönség. A Bizarrrrr! Király Béla rendező-koreográfus ötlete nyomán egy sötét világba kalauzolja a nézőket, ahol a szereplőknek lépten-nyomon szembesülniük kell a világot átszövő ármánykodással, árulással, érdekkapcsolatokkal. Sári Évi misztikus figurája mellett a darabban megjelenő alakok bőrébe Fehérvári Gábor Alfréd /Freddie/, Horváth Dániel, Dér Heni (aki Sári Évi váltójaként látható), Füredi Nikolett, Rigó Anna, Gábor Márkó, Fejes Szandra, Fábián Nikolett, Becz Bernadett és Pap Viktória bújik. A komplex koncertshow egyedülálló élményt kínál a nézőknek, ugyanis a Bizarrrrr!-ban egy Magyarországon kevésbé ismert színházi formával találkozhat a közönség. A produkcióban több zenei műfaj is találkozik, a jelenetekbe ágyazva pedig egészen más értelmet nyernek az egyes dalok. Az elhangzó világslágereket a hazai popszakma és zenés színházi élet kiválóságai adják elő, akiket a Bizarrrrr! Ensemble, a Show Dance Company 24 fős tánckara segít. Megjelenésükkel, valamint az egész hátteret betöltő vetítéssel (vetítés/design: Győri Ádám) még monumentálisabbá válik a produkció. Bár a történet az elhunyt lány narrációjával válik teljessé, a darab erősségét az egymásba fonódó pop- és musicaldalok, zenei és táncos betétek adják. Jól megfér egymás mellett a Queen The Show Must Go Onja és a Jégvarázs 2. Into The Unknown című száma, de revüjelenetekből sincs hiány. Letisa dalai inkább drámai hangvételűek, ilyen például Ciara Paint It, Black-feldolgozása vagy Amy Winehouse Back to Black című slágere. Sári Évi a március 11-i premierjét követően 12-is látható a show-ban, amelynek ezúttal is a RaM-ArT Színház ad otthon. Jegyvásárlás Fotó: Pilu [2024.03.10.] Megosztom: