Freddie áll be Szabó P. Szilveszter szerepébe a Bizarre! The Show-ban A Csináljuk a fesztivált! győzelme után színházi szerepben mutatkozik be Fehérvári Gábor Alfréd, azaz Freddie, aki nem mindennapi beugrásra készül a RaM-ArT Színházban: mindössze egy hét áll rendelkezésére, hogy beálljon a Menüett Produkció és a Show Dance Company előadásába, a Bizarre! The Show-ba. A szerepet eredetileg Szabó P. Szilveszter játszotta volna, azonban a színművész betegség miatt nem tud színpadra állni a március 1-jei premieren. Király Béla rendező-koreográfus ekkor kérte fel a feladatra Freddie-t, aki örömmel vállalta, hogy megformálja Pablót, a családfőt. A figura komoly énekesi és színészi kihívásokat rejt magában, hiszen az ismert slágereket ezúttal új köntösben, egy bizarr történetbe ágyazva kell megszólaltatni. Ráadásul Freddie a próbaidőszak utolsó szakaszában, a főpróbahéten csatlakozik a csapathoz, és mindössze egy hét alatt kell megtanulnia a szerepet. „Mindent megteszünk azért, hogy a beugrás a lehető legjobban sikerüljön, és a nézők semmit se vegyenek észre abból, hogy Freddie később érkezett hozzánk” – mondta Király Béla, hozzátéve, hogy a csapat az első pillanattól maximálisan támogatja és segíti az énekest. Fehérvári Gábor Alfrédnak egyébként, bár az ország elsősorban énekesként és a 2016-os Eurovíziós Dalfesztivál magyar indulójaként ismerheti, nem ez az első színházi feladata, 2019-ben már színpadra állt a Fertőrákosi Barlangszínházban a Mesés musicalek című előadásban, 2020-ban pedig fellépett az Orfeum revüszínházi estjén, a Hollywood Revü & Show-ban. A Bizarre! The Show-ban partnerei lesznek: Füredi Nikolett, Sári Évi, Dér Heni, Rigó Anna, Horváth Dániel, Gábor Márkó, Fejes Szandra, Fábián Nikolett, Becz Bernadett és Pap Viktória.



