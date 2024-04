Megérkezett Azahriah - cipoe klipje A cipoe című dal címe az ország egyik ikonikus graffitisének nevét idézi, aki kizárólag ezt az (egyébként így, a leírás szerint is ejtendő) szót fújja a falakra országszerte. Az angol-magyar szöveg a jelenlegi közállapotokra utalva meglehetősen komor: a talmi gazdagság és legmélyebb kilátástalanság teljes spektrumát érinti. A klipben orwelli utalásoktól a magyar néphagyományok kiüresedésén át a lakótelepi mindennapokig számos téma előkerül.



A dal második fele oldschool boom bap hip-hopot idéz, s a klip is fekete-fehérre vált – ahogyan napjainkban, úgy a videóban is nehéz eldönteni, hogy a múltat, a jelent, vagy egy disztópikus jövő képeit látjuk pörögni.



„Így ha berekedne a hangom, és nem hallaná meg a nép, akkor sincs nagy baj, mer’ amit akartam, azt rég elmondtam már” – énekli Azahriah.



„Így ha berekedne a hangom, és nem hallaná meg a nép, akkor sincs nagy baj, mer' amit akartam, azt rég elmondtam már" – énekli Azahriah.

A rendkívül zaklatott videoklipet Vitó Zsombor rendezte. [2024.04.02.]

