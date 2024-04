Novemberben a mozikban a Valami Amerika és a Kincsem rendezőjének új romantikus vígjátéka Udvaros Dorottya, Lovas Rozi és Ember Márk bejelenti Herendi Gábor új filmjét. Az elmúlt harminc év legsikeresebb magyar filmrendezője május elején fejezi be a Futni mentem című film forgatását. A romantikus vígjátékban olyan színészek szerepelnek, mint Udvaros Dorottya, Lovas Rozi, Tenki Réka, Trill Beatrix, Bányai Kelemen Barna, Csányi Sándor, Ember Márk, Csuja Imre, Schmied Zoltán, valamint Gálfi László, Hevér Gábor, Trokán Péter, de feltűnik benne mások mellett Góg Anikó, triatlon olimpikon, személyi edző is. Herendi Gábor hét filmje az elmúlt két évtizedben közel 2,5 millió nézőt vonzott a mozikba, amivel messze a legsikeresebb magyar rendező. A rendszerváltás utáni filmkészítés tíz legnézettebb mozijából négyet Herendi rendezett és egyedülálló módon valamennyi filmjét legalább 100 ezer néző látta a mozikban. Herendi legújabb romantikus vígjátéka a Futni mentem. Főszereplője egy anya (Udvaros Dorottya), aki férje halála után elhatározza, hogy teljesíti annak utolsó kívánságát, és lányaival (Lovas Rozi, Tenki Réka, Trill Beatrix) váltóban lefutja a maratont. Apró probléma, hogy egyikük sincs fizikálisan és mentálisan felkészülve a futásra. Az anya és lányai mellett ráadásul a rokonokat és barátokat is váratlanul éri a nők lehetetlennek tűnő vállalkozása. A Futni mentem függetlenfilmként készül a Vertigo Média gyártásában, producerei Kárpáti György és Berta Balázs. A vígjáték forgatókönyvét Divinyi Réka és Miklya Anna írta, operatőre Szatmári Péter, zeneszerzője Hrutka Róbert, koproducere Pusztai Ferenc, a film médiapartnere az RTL. A Futni mentem november 28-tól látható országszerte a mozikban a Vertigo Média forgalmazásában. Fotó: Sághy Tímea [2024.04.21.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje SÜRGŐS HITELEK szolgáltatás [2024.04.19.]

