A bemutató helyszínén is látható lesz a Sándor Péter főszereplésével készült Jó estét nyár, jó estét szerelem Egy évvel a premier után ismét színre kerül a Gyöngyösi Játékszín előadásában Fejes Endre és Presser Gábor zenés drámája, a Jó estét nyár, jó estét szerelem. A korábban beharangozott abonyi és ózdi előadások mellett a produkció júniusban további két helyszínre is ellátogat: Hatvanba, valamint a bemutatónak otthont adó Gyöngyösre. A darab, melyet egy valós eset ihletett, a Gyöngyösi Játékszín tolmácsolásában egészen más oldalról közelíti meg a történetet, mint a korábbi feldolgozások. A 70 éves múltra visszatekintő amatőr színházi közösség a 21. században is aktuális kérdésekre keresi a választ, rávilágítva arra, hogy bár a mű megszületése óta több mint 50 év telt el, a szereplők lelkében lezajló folyamatok nem változtak. A főszereplő Viktor azért adja ki magát görög diplomatának, mert többnek akar látszani másoknál, szerepébe pedig annyira beleéli magát, hogy ő maga is elhiszi, hogy a környezetében élők fölött áll. Ahhoz pedig, hogy a látszatot fenntartsa, semmilyen eszköztől nem riad vissza. Napjainkban ez a hamis csillogás mindenhol jelen van, hiszen az internet, és azon keresztül az influenszerek hasonló manipulációval próbálják vezetni a társadalmat. A felelősség kérdése, valamint az Ember szerepe a rendszerben mindkét esetben központi témává válik. Viktor tragédiája sem fekete-fehér, a férfi éppen úgy generálója a folyamatoknak, amelyek következményeképpen egyre mélyebbre süllyed. De ahogyan az ő életéből, természetesen ebből a történetből sem hiányozhatnak a humoros mozzanatok és vidám pillanatok, melyeket Presser Gábor zenéje alapoz meg – ahogy a drámai részeket is. Bár nem klasszikus értelemben vett musicalről van szó, a Jó estét nyár, jó estét szerelem bővelkedik slágerekben, elég, ha csak a Kicsi görögre, vagy az Átkozott életre gondolunk, melyek a mai napig népszerűek a zenés színházat kedvelők körében. A produkció ebben az évadban mindössze négy alkalommal lesz látható, az előadásokra visszatér a tavalyi bemutatóra vendégművészként csatlakozó Sándor Péter, Honthy- és Gundel Művészeti Díjas színművész. A darabot Gyurosovits-Petheő Csilla, a Gyöngyösi Játékszín vezetője rendezte. A korábban beharangozott abonyi és ózdi helyszínek mellett tehát további két városban találkozhatnak a zenés drámával az érdeklődők: Hatvanban, valamint Gyöngyösön, a társulat állandó játszóhelyén, a bemutató helyszínén. A produkció június 7-én Abonyban, június 8-án Ózdon, június 29-én Hatvanban, június 30-án pedig Gyöngyösön kerül színre. [2024.05.20.]