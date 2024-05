Üres báb címmel megjelent a Pennhurst legújabb dala Friss dalt mutat be készülő második nagylemezéről a Pennhurst. A NuSkullon debütáló Üres báb már a harmadik előzetes az albumról, a másfél éve közzétett Szörnyszülött és a tavalyi klipes Újjáéledt után. „Az új számokból kitűnik, hogy a zenekar kicsit megreformálta és modernizálta a hangzását, hiszen míg az első albumon leginkább a nu metal és kiváltképp a Korn öröksége adta az irányvonalat, az új dalok már simán párhuzamba állíthatók a kortárs metal(core) vonulattal, például az Architects frissebb dolgaival is.” -írja Völgyesi Ádám a NuSkull szerkesztője. Az Üres báb hátteréről a banda énekese, Csárádi Róbert mesél: „A dalszöveg, melyet részben a kafkai átváltozás inspirált, azt az üzenetet hordozza, hogy az emberek gyakran dugják homokba a fejüket, passzívan sodródva az árral, elfelejtve, hogy a saját életükért első sorban ők maguk a felelősek. Átváltozásuk szimbolikusan arra utal, hogy amíg arccal a homokban vegetálnak, érzékek híján fel sem fogják, mitől lettek még önhibájukból megfosztva. A szöveg helyenként szarkasztikus hangvételű, célja pedig az, hogy minél több arc emelkedjen ki a homokból.”



A Pennhurst új albuma a Petőfi nagylemezprogram keretében készülhet el, a stúdiómunkálatok Simon István hangmérnök vezetésével a No Silence stúdióban zajlottak. A lemezmegjelenés őszre várható. A zenekarnak két nyárindító koncertje lesz a következő hetekben: május 31. –Budapest, Dürer Kert(+Mennydörgés, Light at Night)

június 14. –Jászberény, Szabadtéri színpad(+Tankcsapda) [2024.05.31.]