Kecskemét Tehetség Nagykövete lett Sándor Péter, a Jó estét nyár, jó estét szerelem főszereplője A Kecskeméti Tehetségsegítő Tanács a színművészet területén végzett kimagasló munkája elismeréseként Kecskemét Tehetség Nagykövetének nevezte ki Sándor Pétert, aki júniusban ismét látható lesz a színpadon, a Gyöngyösi Játékszín Jó estét nyár, jó estét szerelem című előadásának főszerepében. A rangos elismerésben, melyet a korosztályos díjakon túl 2023-ban hoztak létre hagyományteremtő szándékkal, olyan felnőtt közéleti személy részesülhet, aki munkája során az általa képviselt területen kimagasló eredményeket ért el, és a kuratórium meglátása szerint példaképként állhat a jövő nemzedéke előtt. A díjátadóra a Kecskeméti Ifjúsági Fesztivál keretében, Kecskemét Városháza dísztermében került sor április 26-án. Sándor Péter kinevezése 2026. december 31-ig szól, a művész a kitüntetés kapcsán később úgy fogalmazott: minden erejével azon lesz, hogy megszolgálhassa a címet. A színész a következő színpadi munkája során is erre törekszik majd, júniusban a Gyöngyösi Játékszín Jó estét nyár, jó estét szerelem című előadásában lesz látható, a Fiú szerepében. Sándor Péter nem először bújik a magánéleti válságba sodródó, magát más embernek kiadó férfi bőrébe, a 2023-as bemutatón is már vele találkozhatott a közönség. A megtörtént esetet feldolgozó, újragondolt klasszikust Gyurosovits-Petheő Csilla állította színpadra, az előadásban a 21. században is érvényes kérdésekre keresve a választ. A Jó estét nyár, jó estét szerelem június 7-én Abonyban, június 8-án Ózdon, június 29-én Hatvanban, június 30-án pedig a bemutató helyszínén, Gyöngyösön kerül színre. Az első két előadásra jegyek már kaphatók a helyszínen, valamint a Tixa rendszerében: Abony, Ózd. [2024.05.04.]

