Kiosztották a Magyar Mozgókép Díjakat A Semmelweis kapta a legjobb játékfilmnek járó díjat, a legjobb rendező pedig annak alkotója, Koltai Lajos lett. Breier Ádám, a Lefkovicsék gyászolnak rendezője bizonyult a legjobb elsőfilmesnek, a Bolond Istók pedig a legjobb tévéfilmnek járó elismerést vihette haza a veszprémi Petőfi Színházban tartott szombat esti gálán. A Magyar Filmakadémia védnökségével a Magyar Mozgókép Fesztivál ünnepi záróeseményén a legjobb női főszereplő díját Törőcsik Franciska vehette át, míg a legjobb férfi főszereplő díját Bezerédi Zoltán kapta. Idén először ítélték oda a legjobb producer díját, melyet Zákonyi S. Tamás kapott A nemzet aranyai című dokumentumfilmért. Idén öt fős szakmai zsűri értékelte a versenyben lévő filmeket, melynek elnöke Ternovszky Béla volt. Összesen 22 kategóriában osztottak ki Magyar Mozgókép Díjakat. A DUNAMSZ és MTVA Huszárik Zoltán-díját posztumusz Vitézy Lászlónak ítélték, a diákzsűri díjat pedig a Kojot négy lelke kapta. A közönség A nemzet aranyai című filmet találta a legjobbnak. A Nemzeti Filmintézet és a Veszprém-Balaton 2023 – Európa Kulturális Fővárosa program által közösen szervezett MOZ.GO - Magyar Mozgókép Fesztivál június 12-15. között Veszprémben, Balatonfüreden és Balatonalmádiban zajlott. Szombat este a veszprémi Petőfi Színházban ünnepélyes keretek között összesen 22 kategóriában adták át a Magyar Mozgókép Díjakat. Idén is öt fős szakmai zsűri díjazta a versenyben lévő filmeket és alkotóikat. A zsűri elnöke Ternovszky Béla Kossuth- és Balázs Béla-díjas magyar rajzfilmrendező, érdemes művész volt. A zsűri további tagjai Udvaros Dorottya, a Nemzet Színésze címmel kitüntetett Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművésznő, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, Dombrovszky Linda rendező, Kárász Róbert, a Duna Médiaszolgáltató tartalomfejlesztésért felelős igazgatója és Lukácsy György, dramaturg, forgatókönyvíró. A legjobb játékfilmnek járó díjat a Semmelweisnek ítélte a zsűri. A legjobb rendező díját Koltai Lajos vihette haza a Semmelweis alkotásáért. A legjobb elsőfilmes díját Breier Ádám kapta a Lefkovicsék gyászolnak című filmjéért. A legjobb női főszereplő kategóriában a díjat a Cicaverzumért Törőcsik Franciska vehette át. A legjobb férfi főszereplő kategóriában Bezerédi Zoltánt díjazták a Lefkovicsék gyászolnak című filmben nyújtott alakításáért. A legjobb férfi mellékszereplő díját Gálffi Lászlónak ítélte a zsűri a Semmelweis-béli játékáért, míg a legjobb női mellékszereplőnek járó szobrot Mészáros Blanka vihette haza ugyanazért a filmért. A legjobb tévéfilmnek járó díjat Rohonyi Gábor vehette át a Bolond Istók című alkotásáért. A legjobb egészestés dokumentumfilm kategória díját A nemzet aranyai című munkájáért Zákonyi S. Tamás kapta és szintén ő vehette át az idén először odaítélt legjobb producer díjat is. A legjobb rövid dokumentumfilmek közül Baska Barbara filmje, a Baska magyarul beszél nyert. A legjobb kisjátékfilm díját Chilton Flóra alkotása, a Széllel szemben kapta. A legjobb egész estés animációnak Gauder Áron rendezésében a Kojot négy lelke bizonyult, mely a Diákzsűri díját is elnyerte. A legjobb rövid animáció díját Gellár Csaba vihette haza a Puskás Öcsi és barátai – Keserű csoki című munkájáért A legjobb tévésorozat kategóriában Madarász Isti rendezésében a Tündérkert – Kísértések korának ítélte a díjat a zsűri. Az operatőrök között Győri Márk bizonyult a legjobbnak a Hadik fényképezéséért, míg a legjobb forgatókönyvírónek Fonyódi Tibort és Tóth Barnabást találta a zsűri a Mesterjátszmáért. A legjobb hangmérnök díját Madácsi Imre vehette át a Valami madarakért, a legjobb zeneszerző díját pedig Pacsay Attila kapta a Semmelweis zenéjéért. A legjobb vágó díját a Libertate '89 – Nagyszebenért Lemhényi Réka vihette haza, a legjobb díszlettervezőnek a Semmelweis világáért Pater Sparrowt tartotta a zsűri. A legjobb jelmez díját Zelenka Nórának ítélték a Majdnem menyasszony című filmben nyújtott teljesítményéért, a legjobb maszk elismerést pedig Tóth Anikó kapta a Tündérkert - Kísértések korának. Idén is átadták a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. és Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Huszárik Zoltán-díjat. Az elismerést az az alkotó kapja, aki kimagasló teljesítményével jelentős hatást gyakorolt a hazai filmművészetre, és munkáját a közmédia televíziós csatornáján az elmúlt évben bemutatták. A díjat posztumusz Vitézy Lászlónak ítélték, melyet fia, Vitézy Péter vett át. A közönség A nemzet aranyai című filmet találta a legjobbnak. Idén június 12-15. között rendezték meg a MOZ.GO-t Veszprémben, Balatonfüreden és Balatonalmádiban. [2024.06.26.]

