Nézd meg testközelből a Take That sztárját - Howard Donald DJ-zik a Budapest Parkban Július 3-án több szempontból is különleges estének lehetünk szem-és fültanúi a Budapest Parkban. Egyrészt több mint harminc éves pályafutása során először látogat hazánkba Anglia egyik legnépszerűbb pop csapata, a Take That. Ráadásul kifejezetten erre az estére újból összeáll a '90-es évek egyik kultikus hazai együttese, Császár Előd és Hoffer Dani duója, az FLM. És ha mindez nem lenne elég, az este meglepetései itt nem érnek véget: a koncert után ugyanis a Budapest Park Dzsungel nevű táncterén a Take That egyik alapítója, Howard Donald pörgeti majd a lemezeket! Sokan talán nem is tudják, hogy a Anglia egyik legmenőbb pop csapatának oszlopos tagja, Howard Donald nem csak a popzene elkötelezett híve, de gyermekkora óta aktívan érdeklődik az elektronikus zenei irányzatok iránt is. Ízlését ezen a téren elsősorban bátyja vinil-gyűjteménye határozta meg, amiben olyan ínyencségekre bukkant, mint a Kraftwerk, John Foxx, az Orchestral Manoeuvres in the Dark (OMD) vagy Gary Numan. Tinédzserként sokszor megfordult breaktánc-körökben, és itt ismerkedett meg egyik későbbi zenésztársával is. Már egészen fiatalon, bőven a Take That előtt otthon találta magát a lemezjátszók mögött, és DJ-zés azóta is a szenvedélye. Eklektikus zenei ízlését tükrözik szettjei, ahol a house-tól kezdve a dance klasszikusokon át bármi előfordulhat. Howard számára a cél a közönség szórakoztatása, és pontosan ismeri a jó buli receptjét, legyen szó akár a Wembley Stadionról vagy a Ministry of Soundról. Július 3-án tehát "duplázik" a Parkban - először a nagyszínpadon láthatjuk az extra látványosnak ígérkező első magyarországi Take That koncerten, majd az éjszaka folyamán egy sokkal "intimebb" helyszínen, a Dzsungelben DJ szettjével táncoltatja tovább a közönséget. [2024.06.28.]