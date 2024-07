Kapcsolatok • Edda Művek • Molnár Ferenc "Caramel" Edda Művek és Caramel koncert lesz - ilyet még nem látott Keszthely! Edda Művek és Caramel koncert a legendás Kastélyparkban! Így néz ki egy igazi pezsgő nyári hétvége – két nap alatt két fergeteges nagykoncerttel várja az élőzene rajongókat a mesebeli helyszín. Július 26-án az éppen fél évszázados jubileumát ünneplő Edda Művek érkezik a kerek születésnapi turné kétségkívül legszebb állomására, hogy a Keszthelyi Festetics-kastély sokat látott parkjában idézze meg az ötven éves életmű ikonikus darabjait. A csillagos ég alatt csendülnek majd fel olyan rocktörténelmet írt, a mai napig megkerülhetetlen klasszikusok, mint a Kölyköd voltam, az Elhagyom a várost, a Hűtlen, vagy éppen az Álmodtam egy világot. Az Edda amúgy nem először tölti meg libabőrösen őszinte muzsikájával Balaton-közeli helyszínt – a tavalyi abszolút teltházas siker után, közkívánatra visszatérve ünnepelnek most Keszthelyen.

De másnap, július 27-én sem evezünk túl távolra a Pataky Attiláék keltette életérzéstől, hiszen a Fonogram-díjas Molnár Ferenc Caramel zenéje szintén szívtől-szívig szól. És kell-e vajon jobb bizonyíték a sikerre, mint az, hogy a 2004-es Megasztár győztese a mai napig járja az országot – muzsikája pedig kérdés nélkül varázsolja el a közönséget. Ahogy a húsz esztendős Szállok a dallal debütáló slágere, úgy az összes többi szerzeménye is leplezetlen önvallomása Caramelnek, amiben a hallgató, miközben beleshet a szerző lelkébe, önmagára, a saját érzelmeire is rátalál. Ez az ő titka, amit a csillagfényes nyári éjszakán is megoszt mindenkivel, akit boldoggá tesz a jól ismert, fülbemászó dallam, és persze a közös éneklés.

