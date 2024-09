25 éves a Zanzibar! - Szerelemről szó sem volt A kétezres évek tagadhatatlanul fontos szereplői voltak, karakteres nótáik így a mai napig abszolút egyet jelentenek az ezredforduló felszabadult életérzésével. A Zanzibar idén – bármilyen hihetetlen is, negyed századot ünnepel, a jubileumi turnéra pedig egy hatalmas buli teszi majd fel a koronát, szeptember 28-án az Akváriumban. Az elmúlt két és fél évtizedben a Zanzibar beutazta a világot. Nagyszínpadon álltak többek között a Sziget Fesztiválon, a VOLT-on, nyitottak Kapcsolat koncertet Joe Cocker előtt az Ötvenhatosok terén, turnéztak az USA-ban, és szerte Európában, mindeközben pedig megunhatatlan dobogósai voltak a Mahasz, valamint a hazai rádiós-tévés slágerlistáknak is.



De ami talán a legfontosabb, hogy a dalaikat a mai napig egy ország fújja fejből. A Nem vagyok tökéletes, az Igazi nevem, vagy akár a Szerelemről szó sem volt tulajdonképpen az új évezredes hazai pop-rock univerzum örökzöldjeivé váltak a 25 év alatt. És a csapat egyáltalán nem szeretne még megállni, kalandos összetalálkozásuk óta aktívan koncerteznek.



Jelenleg éppen - stílusosan retró kifejezéssel élve - slágerparádénak ígérkező évfordulós bulisorozatukra edzenek teljes gőzzel, aminek legfontosabb momentuma a szeptember 28-i budapesti este lesz, az Akvárium Klubban.



Tagok:

Terecskei Rita - ének

Antoni Arnold - gitár

Sidlovics Ferenc - gitár

Fehérvári Attila - basszusgitár

Kovács András Donát - dobok A közel kétórás koncerten három dal erejéig a Ladánybene 27 tagjai is közreműködnek, a két zenekar egymás dalaiból is játszik.



