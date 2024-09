A CineFesten debütál Hajdu Szabolcs új filmje, az Egy százalék indián 2024. szeptember 13-án, a 20. CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál versenyprogramjában vetítik először hazánkban Hajdu Szabolcs új filmjét, a rendező párkapcsolati trilógiájának záró darabját, az Egy százalék indiánt. A 2016-ban bemutatott Ernelláék Farkaséknál című alkotásban a gyereknevelés körüli nézeteltérések állnak a középpontban, míg a 2024-es Kálmán-napban az intimitás és a szexualitás hiányából eredő feszültségek vezetnek párkapcsolati válsághoz. Az Egy százalék indián az identitás, az öröklött viselkedési minták és a modern nemi szerepek kérdéseivel foglalkozik. A film 2024. október 10-én kerül a hazai mozikba a Budapest Film forgalmazásában. Elkészült a film plakátja. Hajdu Szabolcs kapcsolati trilógiájának záró darabja, az Egy százalék indián 2024. szeptember 13-án, a 20. CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál versenyprogramjában debütál. A filmben három pár (Rajmund és felesége Csibi, Árpi és barátnője Niki, Andris és felesége Zsuzsa) találkozik egy lakásban, ahol a férfiak közös fiatalkori barátjának temetése miatt gyűltek össze. A három barát az évek alatt társadalmilag szétvált: Andris egyetemet végzett és egy tanári állás várja Mexikóban, Árpi egy alsó-középosztálybeli életét éli, Rajmund pedig teljesen lecsúszott, vérplazmáját is eladja, hogy kifizesse a lakbért. A lányok utóbb csapódtak ehhez a társasághoz, ahol egy ideig tűrik a férfiak beszólásait, elmélkedéseit, de egy idő után mindenkinek elege lesz a másikból. Hajdu Szabolcs korábban a Fehér tenyérrel 2007-ben Miskolc Város különdíját, a párkapcsolati trilógia első részével, az Ernelláék Farkaséknál című filmjével pedig 2016-ban közönségdíjat nyert a CineFesten. Az Ernelláék Farkaséknál című alkotásban a gyereknevelés körüli nézeteltérések állnak a középpontban, a 2024-es Kálmán-nap című műben pedig az intimitás és a szexualitás hiányából eredő feszültségek vezetnek párkapcsolati válsághoz. Az Egy százalék indiánban az identitás, az öröklött viselkedési minták, a hímsovinizmus, a feminizmus és a modern nemi szerepek kerülnek fókuszba. Ebben a filmben a férfiak nem találják a helyüket, bolyonganak a férfi szerepben, a nők pedig ugyanígy elveszettek saját nőiségükben. A férfiak és a nők jobb híján, egymásra mutogatnak, mindenki a másikat hibáztatja. Ebben a társaságban minden szereplő kívülről reméli a megoldást, a változást és a fejlődést a többiektől várja. A filmhez a Robbit Creative munkatársai, Góg Emese és Török Ádám készítették a plakátot. A kreatívkoncepcióról a két szakember így nyilatkozik: „a film annyira inspirálóan hatott ránk, hogy több, mint hét tervet készítettünk a filmhez. A kiválasztott irányt a gyerekkorunkból ismert tili-toli játék ihlette. A játékban egy fix kereten belül mozoghatunk, akárcsak a film szereplői a lakáson belül. A karakterek közelebb kerülnek és eltávolodnak egymástól, de a kapcsolataik kereteit nem tudják elhagyni. A szereplőket szerettük volna önállóan és csoportban is bemutatni és ebben a keretrendszerben helyeztük el a stábtagokat is, illetve még kiemeltünk néhány apró, de sokat eláruló részletet a filmből.”

Az Egy százalék indiánban Hajdu Szabolcs, Pető Kata, Gelányi Imre, Tankó Erika, Szabó Domokos és Tóth Orsolya láthatóak. A rendező-forgatókönyvíró Hajdu Szabolcs, operatőr Bántó Csaba, a jelmezeket Pető Kata készítette, a látványért Simonyi-Lengyel Mira a felelős. A film vágója Zuzana Cséplő ASFS, a zenét Keresztes Gábor készítette, a hangért Dusan Kozak volt a felelős. Gyártásvezetők Gálovits Zoltán és Martina Agricolová. Az alkotás létrejöttéért több co-producer fogott össze: Dan Wechsler, Andreas Roald, Jamal Zeinal-Zade, Petrányi Viktória. Az Egy százalék indián producerei Hajdu Szabolcs, Prikler Mátyás és Jim Stark voltak. Az Egy százalék indián a Látókép Ensemble, az MPhilms és a Stark Sales produkciójában készült. A független film létrejöttét a Szlovák Audiovizuális Alap, illetve számos magyarországi egyéni és civil közösség támogatta. Az Egy százalék indián október 10-től lesz látható a mozikban a Budapest Film forgalmazásában. [2024.09.05.]

