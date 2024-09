At Night I Fly dalpremier - Elindult az új album előrendelése, lemezbemutató koncert októberben Második előzetesként újabb dalt mutatott be From the Ashes címmel az At Night I Fly a szeptember 20-án érkező collision/fusion/division albumáról. A friss szerzemény a lemez tematikájához kapcsolódóan kapcsolati problémákat feszeget - ezúttal a sokadik újrakezdéstől való félelemről, az ismeretlenbe ugrás nehézségeiről, az elvesztett bizalom utáni feltámadásról szól. A dal elérhető az ismert streaming felületeken, valamint YouTube-on egy szöveges videó is társul hozzá. Az új dallal két további hír is jár. Egyrészt a lemez megjelenésével kapcsolatban szolgálhatunk friss információkkal: az album digipak CD-n, vinyl-en és limitált kazettán is megjelenik, valamint nagyfelbontású digitális formátumban is elérhető lesz szeptember 20-tól a zenekar bandcamp oldalán. A dupla lemezes, gatefold formátumú vinyl kétféle verzióban is megjelenik: limitált splatter és hagyományos fekete korongokon. A kazetta mindössze 50 darabos, számozott, szigorúan limitált darabszámban érkezik, és tartalmaz majd egy letöltőkódot is, melynek segítségével ingyen beszerezhető az album nagyfelbontású, digitális változata. CD, vinyl előrendelés

CD, vinyl, MC, digital szeptember 20-tól az At Night I Fly bandcamp oldalán. A progresszív rock/metal csapat október 22-én az A38 Hajó nagytermében ünnepli az album megjelenését. A lemezbemutató koncerten az At Night I Fly a Majesty Dream Theater Tribute Band vendégeként lép fel, akik eljátsszák a legendás zenekar teljes Scenes from a Memory című albumának anyagát. H-Music Hungary [2024.09.04.] Megosztom: