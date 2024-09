15 éves évfordulót ünnepel a Duda Éva Társulat A 2024/2025-ös színházi évad kezdetével a Duda Éva Társulat 15. évfordulóját ünnepeljük, és a repertoárunk mellett idén is számos izgalmas programmal készülünk. A szezont rögtön egy igazi kuriózummal indítottuk: szeptember 4-én a Marczibányi téren Kepes András és Duda Éva különleges közös estjével. Ősszel nemzetközi turnéra indulunk, ahol a nagy sikerű FRIDA című előadásunkkal Ausztria, Németország és Olaszország városaiban lépünk fel, rangos fesztiválok meghívására. A repertoárunkból felújításra kerül a MIRROR című előadás, amely idén a Kristály Színtéren lesz látható október 4én és 5-én. Legfrissebb produkciónk, a BÁBEL október 19-20-án, majd pedig a RAMAZURI is újra megtekinthető lesz december 5-én a Nemzeti Táncszínházban. A tavalyi nagy érdeklődésre való tekintettel idén is megrendezzük az Exkluzív Támogatói Gálaestet, amelynek különleges helyszíne az Eiffel Műhelyház lesz, november 30-án. Az évet pedig egy fergeteges szilveszteri esttel zárjuk a Nemzeti Táncszínházban. Reméljük, idén is velünk tartotok, és együtt ünnepelhetjük ezt a különleges évadot! A 2024-ben itt találkozhattok velünk: Szeptember 27. – FRIDA – Nemzeti Táncszínház, Budapest

Október 4. – MIRROR – Kristály Színtér, Budapest

Október 5. – MIRROR – Kristály Színtér, Budapest

Október 19. – BÁBEL – Nemzeti Táncszínház, Budapest

Október 20. – BÁBEL – Nemzeti Táncszínház, Budapest

November 4. - FRIDA - ODEON, Bécs (Ausztria)

November 5. - FRIDA - ODEON, Bécs (Ausztria)

November 8. – FRIDA – Das Wormser, Worms (Németország)

November 12. – FRIDA – Kodály Központ, Pécs

November 21. - FRIDA - Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza, Vicenza (Olaszország)

November 30. - ADJ TERET A TÁNCNAK, Exkluzív Támogatói Gálaest - Eiffel Műhelyház, Budapest

December 5. - RAMAZURI - Nemzeti Táncszínház, Budapest

December 31. - SZILVESZTERI FORGATAG - Nemzeti Táncszínház, Budapest

