Visszatér a zenészek kedvenc dalszerző tábora, a KEMP A Banana Records kiadó és zenei menedzsment gondozásában megvalósuló eseményt először 2021-ben rendezték meg, és az elmúlt három évben rengeteg ismert zenész, producer, dalszövegíró fordult itt meg, a legkülönfélébb stílusokból. Innen indult például Beton.Hofi Playbánia lemezének néhány dala, de itt született meg Co Lee, Kolibri és a Dzsúdló projekt producerének Tembónak közös EP-jének ötlete is. Idén október 7-10. között vonulnak el a művészek Csopakra. A 4 napos rendezvényre olyan alkotókat várnak a szervezők, akik hajlandóak kimozdulni kicsit a komfortzónájukból - ez idő alatt ugyanis a világ zajától távol, a csopaki Manor House Innben minden nap más-más összetételű csapatban ugranak fejest a dalszerzésbe. A KEMP szervezői, Kamau Makumi és Fodor Máriusz szeme előtt idén is ugyanaz a cél lebeg, ami nem más mint, hogy egy olyan érték-, és hagyományteremtő eseményt hozzanak létre, ahol a résztvevők különleges kollaborációkon keresztül tanulnak egymástól. Ehhez a nap elején kapnak egy-egy feladatot, iránymutatást, esténként pedig masterclass előadásokon vehetnek részt. A csapatoknak egy napjuk van a dalok megírására, mely sokszor végül éjszakába nyúló közös jammeléshez vezet. Makumi Kamau szervező, a Banana Records egyik vezetője a következőképp mesél arról, miért is annyira különleges a KEMP: "A dalszerző táborokban rengeteg potenciál rejlik - a hétköznapokban a dalszerzőknek sokszor nincs idejük vagy lehetőségük arra, hogy napokig csak az alkotásnak szenteljék minden figyelmüket, elmerüljenek egy-egy dalban vagy éppen kísérletezzenek. A KEMP amellett, hogy ezt a kiszakadást biztosítja, kicsit ki is mozgatja őket a komfortzónájukból, hiszen sokszor olyan alkotótársakkal sorsolja őket össze a gép, akikkel egyébként talán soha nem is találkoztak volna. Az elmúlt három év bizonyítja, hogy ez a fajta újszerű dalszerzési folyamat inspirálóan hat a zenei szcéna résztvevőire." A korábbi résztvevők közt a már említett alkotók és a feltörekvő dalszerző / producerek mellett olyan előadókat/szerzőket találunk, mint az Analog Balaton, Solere, Molnár Tamás, Miller Dávid, Járai Márk, Kollár Dea, iamyank, ajsa luna, Ohnody, Pontykő vagy Kolibri, de itt íródott meg pl. Hundred Sins Opera c. albumának egy része is. Ez a fajta zenei sokszínűség pedig egészen furcsa párosításokat hozhat a jövőben. Profik keverednek ígéretes kezdőkkel és rengeteget tanulnak egymástól. Fodor Máriusz (Banana Records, KEMP) szerint: "Azt mondhatom így több év tapasztalatából, hogy a KEMP-ben igazi barátságok szövődnek, ez látszik a következő évben megjelenő kollabokban is. Nem is gondolnánk, mennyi együttműködésnek adott táptalajt ez a tábor, mi pedig nagyon örülünk annak, hogy a résztvevők szívesen dolgoznak együtt a tábor után is egymással." [2024.09.16.]

