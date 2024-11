Országos turnéra indul a Maszat, meseelőadás Az egyik legismertebb magyar gyerekkönyv szerzőpáros, Berg Judit és Agócs Írisz nagy népszerűségnek örvendő Maszat című mesesorozatának első színházi adaptációja 2025 januárjától országos turnéra indul. A Delta Produkció, kiemelt kollaborációs partnerével, a Pozsonyi Pagonnyal úgy döntött, hogy a NextLevel segítségével a budapesti sikerek után vidéki helyszínekre, így tágabb közönséghez is szeretné eljuttatni a produkciót.

A Pagony Könyvkiadó gondozásában megjelent Maszat 2009 óta az egyik legkedveltebb mesesorozat a bölcsődés-és óvodás korosztály körében. A történetet és karaktereit Kárász Eszter segít életre kelteni, dallal, prózával, hangszerekkel, varázslatos kellékekkel, na meg persze a gyerekekkel közösen. Elbábozva, elénekelve, eltáncolva kapnak új formát a Maszat történetek.



Közreműködők: Kárász Eszter és az Eszter-lánc trió, Bata Istvánnal és Veér Csongorral A turné első állomásai és jegyváltás:

2025. 01.18 - Debrecen

2025. 02.22 - Dunaújváros

2025. 03.01 - Győr

2025. 03.22 - Gyöngyös

2025. 04.05 - Dorog A folyamatosan bővülő helyszínekért érdemes követni a Delta Produkció Facebook-oldalát, valamint a weboldalt. A social felületeken szavazni is lehet majd arról, hogy milyen további városokba utazzon az előadás. Az early bird kedvezmények mellé exkluzív ajándék is jár.



Minden helyszínen lesz nyereményjáték, illetve kedvezményes könyv- és játékvásár a Pagony kiadó jóvoltából. A történet számít – hatni a színpadon túl is A Delta Produkció hitvallása, hogy a szórakoztató, ugyanakkor elgondolkodtató történetmesélés erején keresztül, hiteles szakértők bevonásával nyúljon hozzá a sokakat foglalkoztató kérdésekhez, ezért együttműködéseik különösen fontos helyet képviselnek az ügynökség életében. Az előadások égető, fontos és aktuális kérdéseket feszegető témákat járnak körül, melyek segítségével a Delta Produkció igyekszik kivenni részét a társadalmi felelősségvállalásból is. A Pagony Könyvkiadóval közösen létrehozott Maszat színpadi adaptációjának alkotói eddig két alkalommal jártak a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézetben, hogy mosolyt csaljanak a beteg gyerekek arcára és megkönnyítsék a gyógyulás folyamatát. Az 50 perces produkció szórakoztató, érthető formában járul hozzá a kisgyerekek szociális készségeinek fejlesztéséhez és a szülők gyerekükkel közösen eltöltött idejének változatos megteremtéséhez is, továbbá segít lefektetni a kultúrához való kapcsolódás legelső alapköveit. [2024.11.19.]