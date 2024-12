X-faktor 2024 - ő esett ki november 30-án Zilincki Nóra búcsúzott az X-Faktortól – kiderültek a finalisták! Az X-Faktor 2024-es évadának negyedik Élő show-ja igazán izgalmasra sikerült. A versenyzőknek két produkcióval kellett bizonyítaniuk a továbbjutásért, amelyet a nézők és a mentorok együtt döntöttek el. A műsor végére világossá vált, hogy a Fináléban Fehér Krisztián, az ÉBERKÓMA és Sárközi Roland küzdhetnek meg a győzelemért. Zilincki Nóra számára viszont véget ért a verseny. drámai elődöntő és búcsú

A továbbjutók kiválasztása nem volt egyszerű feladat, hiszen az elődöntőben óriási volt a tét. A mentorok véleménye és a közönség szavazatai döntötték el, ki foglalhatja el a két továbbjutó széket. Fehér Krisztián és az ÉBERKÓMA automatikusan továbbjutottak, míg a harmadik helyért a nézők dönthettek Sárközi Roland és Zilincki Nóra között. A szavazatok alapján Roland jutott a Fináléba. kiemelt produkciók az élő show-ban Zilincki Nóra : Charlie "Nézz az ég felé" és AWS "Viszlát nyár" című dalával lépett színpadra, de a székharcban alulmaradt.

: Charlie "Nézz az ég felé" és AWS "Viszlát nyár" című dalával lépett színpadra, de a székharcban alulmaradt. Fehér Krisztián : Duett G.w.M-mel ("Jószívű csibész gyerek"), valamint saját dala, az "Erőszakos Gádzsi" is elhangzott.

: Duett G.w.M-mel ("Jószívű csibész gyerek"), valamint saját dala, az "Erőszakos Gádzsi" is elhangzott. Sárközi Roland : Radics Gigivel énekelte a "Beauty and the Beast" című dalt, egyéni produkcióként pedig Balázs Fecó "Maradj velem" című számát adta elő.

: Radics Gigivel énekelte a "Beauty and the Beast" című dalt, egyéni produkcióként pedig Balázs Fecó "Maradj velem" című számát adta elő. ÉBERKÓMA: A Váradi Roma Cafétól az "Egész éjjel/Umbala-umba medley" és saját szerzeményük, a "Nem is ez a lényeg" is elhangzott. jövő heti finálé

Az X-Faktor Fináléja december 7-én lesz, ahol a mentorok már csak véleményeznek, a végső döntést a nézők hozzák meg. A három finalista közül csak egy viheti haza a győzelmet, így mindenki izgatottan várja, ki lesz 2024 legnagyobb tehetsége! További részletek és videók: [2024.12.01.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje hitel lehetőség mindenki számára egyéb [2024.12.01.]

hitellehetőség mindenkinek szolgáltatás [2024.11.30.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu