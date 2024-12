Kőhalmi Zoltán erdélyi turnéra indul A Fejben dől el című új előadásával indul erdélyi turnéra Kőhalmi Zoltán Karinthy-gyűrűs humorista, a Dumaszínház egyik legrégebbi tagja. Ettek-e pizzát a ‘80-as években Szentesen? Mi kell ahhoz, hogy beléphessünk egy motoros bandába? Ki fedezte fel Csepelt? Hogyan udvarolnak a trafikosok? Miért csak férfiaknak vannak hobbijai? Miért csak nők járnak zumbázni? A 2024-ben debütált estjével indul erdélyi turnéra Kőhalmi Zoltán. A Karinthy-gyűrűvel kitüntetett, pályaelhagyó építészmérnök, a műfaj egyik legrutinosabb képviselője továbbra sem politizál, nem beszél celebekről és nem káromkodik… Viszont, az emberélet útjának felén – de túl három németjuhásznyi életen – új műsorában, a Fejben dől el című önállóban a fenti kérdések mellett arra is megpróbál választ adni, hogyan békélhetünk meg a világgal, amiben a Bartók Rádión kívül minden változik. A humorista évekkel ezelőtt lépett fel Erdélyben utoljára és nagyon örül, hogy ez így most összejött. Elmondása szerint már előkészítette a fellépésekre szánt ingeket, hamarosan pedig csomagol is. Felkészült a hideg időre és a remélhetőleg meleg fogadtatásra. December 10-15-ig a következő erdélyi helyszíneken tapsolhat neki a közönség: - december 10. Csíkszereda - december 11. Sepsiszentgyörgy - december 12. Gyergyóalfalu - december 13. Székelyudvarhely - december 14. Marosvásárhely - december 15. Nagyvárad



A turnét követően pedig az évet Budapesten, a Kongresszusi Központban zárja december 31-én. Új estje ezen a helyszínen 17:30-tól lesz látható. Jegyek



Fotó: Dumaszínház/Kőhalmi Zoltán [2024.12.08.]