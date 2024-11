Kapcsolatok • Dumaszínház, Corvin Dumaszínház újdonságok - továbbra is a nevetés kap főszerepet Garantáltan talál kedvére valót az, aki az év utolsó heteiben a Dumaszínház előadásaiból választ! És hogy mivel várják a szórakozni vágyókat? A régebbi nagy sikerű előadások mellett számos új, ősszel bemutatott estből és kiváló előadóból csemegézhetnek! Szeptember 21-től látható a mindig izgulós, dadogva lelkesedő Tóth Edu és a villámgyorsan kibontakozó Török Ádám közös estje, a Kommentelők végnapjai. Szintén ezen a napon került először színre Mit nem mondok! címmel a welcome-rántotthús fogalmát megalkotó Kiss Ádám új műsora. Ádám estjében olyan dolgokról is beszél amiről egyébként nem szokott és azt ígéri, hogy rendhagyó módon közelebb engedi a közönséget családjához is. Szeptember 30-án mutatkozott be a közönségnek a Comedy Central és a Dumaszínház közös tehetségkutatójában felfedezett Ács Fruzsinának és Szabó Balázs Máténak a második közös estje Mi bajunk lehet? címmel, ami a fiatal felnőttekről szóló előző est, a Kapunyitás folytatása. Október elejére pedig Kovács András Péter Idővel című önállója is elkészült. Ez KAP nyolcadik műsora, ami elmondása szerint arról is szól, hogy hány kört egészséges menni az élet körhintáján. Meg arról is, hogy mit tennénk, ha vissza tudnánk forgatni az idő kerekét. Az idei új estek sorát Noé Bex – a kis francia faluból származó fiatal humorista – és Török Ádám szigorúan magyar nyelvű műsora, a Bor, Mámor, Józsefváros zárja december 1-én. Ha már nevetés és szórakozás, külön meg kell említeni december 31-ét, hiszen ezen a napon szokás szerint több előadással is várják a nézőket! A Corvin sétányon található anyaszínházban három ütős előadás kerül színre: Az élet császára Dombóvári Istvánnal, Bellus István műsorvezetésével, a szilveszteri Duma Aktuál – Litkai Gergely, Kovács András Péter, Elek Péter és Ceglédi Zoltán közreműködésével – és a frissen bemutatott Mi bajunk lehet? Ács Fruzsina és Szabó Balázs Máté közös estje. A külső helyszíneken szintén bevetik a nehéztűzérséget! A Budapesti Kongresszusi Központban szilveszterkor Badár Sándor (Az első 60 évem), Kőhalmi Zoltán (Fejben dől el) és Ráskó Eszter (A hetyegő vipera) lépnek színpadra önálló estek keretében, Kőbányán (Kőrösi Csoma Sándor Kult. Központ) pedig Musimbe Dávid Dennis: No para! és Janklovics Péter: Thália lotyója című estje lesz látható. Jegyek Fotók: Dumaszínház / Burszán Sándor [2024.11.24.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Súlyos kölcsönök magánszemélyek között szolgáltatás [2024.11.23.]

