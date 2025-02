Takács Nikolas jubileumi koncertet ad - jegyek itt Életem eddigi története címmel ad nagy jubileumi koncertet a Margitszigeti Szabadtéri Színházban június 12-én a harminckétszeres platina- és aranylemezes Takács Nikolas. Ezen a különleges koncerten, az ő és egy kicsit mindannyiunk története megelevenedik majd, Nikolas és barátai: Keresztes Ildikó és Berki Tamás előadásában, a kiváló Swing a' la Django kíséretében, mely műsor most először látható a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon. Az X-faktorból ismert énekes pályafutása évtizedek óta töretlen, Nikolas meghatározó szereplője a magyar zenei életnek. Repertoárjában olyan slágerek szerepelnek, mint a "Boldogság te vagy", a "Rád hangoltam", a "Ne nézd az órát" és olyan kiváló előadókkal dolgozott együtt, mint, Szőke Nikoletta, a Fool Moon, Keresztes Ildikó, Tompos Kátya, Radics Gigi, Charlie, Fábián Juli és sokan mások. Az énekes exkluzív interjút adott az év legnagyobb koncertjével kapcsolatban, melyben beszélt arról is, hogy a margitszigeti estén a közönség intim és személyes hangulatra számíthat június elején. Mi az első szó, ami eszedbe jut a jubileumi koncerted kapcsán, melyet a Margitszigeti Szabadtéri Színpadra álmodtál meg? Takács Nikolas: Hihetetlen! Hihetetlen, hogy már itt tartok, hogy ennyi mindent átélhettem. Szeretném megmutatni a közönségemnek, hogy milyen csodákat tapasztalhattam az elmúlt évtizedek során. Erről (is) szeretnél mesélni a nézőknek aznap este? Még miről? Takács Nikolas: Arról, hogy a zene mi mindenre képes. Elképesztő, hogy mennyire szépen és részletesen elmeséli az ember pillanatait, életszakaszait. A zenén keresztül igazán mélyen lehet kommunikálni. A közösségi médiában nagyon közvetlen, személyes a kommunikációd az emberek felé, a koncerten is számíthatunk arra, hogy nyitott és személyes lesz a hangulat? Takács Nikolas: Máshogy nem is szeretném! Csak így érdemes! Azt vallod, hogy "minél jobb vagy szakmailag, minél többet dolgozol magadon, minél jobban figyelsz és hallgatsz, és saját magad marasz". Hiányolod a mai zenei világban ezt a hozzáállást? Takács Nikolas: Sokan vagyunk, akik így gondoljuk! Az igaz értékteremtéshez fontos a tartalom, a tudás, az idő és gyakorlat. Nem hiszek a hatalmasra fújt üres lufikban. Mindig nehéz egy olyan koncertet összeállítani, ami ilyen sok sikeres évet ölel fel. A Margitsziget színpadára képzelted el azt a különleges koncertet? Miért? Takács Nikolas: Még soha nem adtam koncertet a Margitsziget gyönyörű színpadán és soha nem láttam még ezen a helyszínen olyan fellépő művészt, aki ne rendelkezne azokkal a kvalitásokkal, amikben én is hiszek, így nagy megtiszteltetés részese lenni ennek a kivételes listának. Hálás vagyok! Annyi művésszel dolgoztál, hogy felsorolni is nehéz! Számos neves jazz zenész, a Fool Moon, Keresztes Ildikó, Tompos Kátya, Radics Gigi; Charlie...mesélnél néhány emlékezetes pillanatot nekünk? Takács Nikolas: Nagyon szerencsés vagyok! Nagyon hosszú a lista és mindegyik egy igazi áldás volt. Szeretem őket! Fábián Julival és Tompos Kátyával, Babos Gyulával és Jávori Vilmossal pedig majd még odafent folytatjuk! Kiket hívsz meg aznap estére vendégnek? Takács Nikolas: Olyan mentorokat, példaképeket, barátokat és kollégákat hívok el aznap este, akik fontos szereplői az utamnak. Berki Tamás, Bangó Margit, Kővári Judit, Keresztes Ildikó, Szőke Nikoletta és még lesz néhány meglepetés vendég is. Jegyvásárlás Margitszigeti Színház

