Dés és Geszti életük koncertjére készül Dés László és Geszti Péter jubileumi koncertje a legendás szerzőpáros barátságának és közös alkotói munkájának 30 éves ünnepe, melyet egy nagykoncert keretében, 2025. december 29-én az MVM Dome-ban a közönséggel együtt ünnepelnek meg. A számos vendég előadóval kiegészülő, Életünk koncertje című kivételes estén elhangzanak Dés-Geszti legnagyobb popslágerei és filmdalai, A Pál Utcai Fiúk és A Dzsungel Könyve nagysikerű musicalek dalai, sőt, különleges premier meglepetésként itt először csendülnek fel a szerzőpáros közeljövőben bemutatásra kerülő, új színházi darabjának, a Petőfi Sándorról szóló Szerelmem, Szabadság! című musicalnek a részletei is. Ez alkalommal Dés és Geszti nemcsak zenélnek és énekelnek, hanem megosztják velünk egyes dalaikhoz fűződő személyes történeteiket is, felidézve barátságuk humoros és érzelmes fordulatait. „Régi vágyam teljesül most, hogy legfontosabb közös dalainkat együtt fogjuk eljátszani. Ilyen értelemben nemcsak szerzőként, de szorzóként tekintek erre a koncertre, mert sokszoros öröm lesz számomra az egész estés együttes zenélés. Életünk koncertje őszinte és érzelmes összefoglalása lesz barátságunk 30 évének, melynek során musicaljeink, popslágereink, filmdalaink szólalnak majd meg általunk és vendégeink előadásában. Különösen izgalmas számomra, hogy ezen az esten mutatjuk be először új, Petőfiről szóló musicalünk részleteit.” - Geszti Péter „Egy alkotó ember számára mindig az a legfontosabb, amin éppen dolgozik. Péterrel éppen Petőfi életét írjuk zenés színpadra. És ez számunkra valami egészen mást ad, mint az eddigi munkáink: Petőfi élete csodálatos példa arra, hogyan lehetséges szabadon gondolkodni és alkotni, bármilyen helyzetben.” - Dés László A Dés-Geszti: Életünk koncertje ünnepi nagykoncert, életről szóló, felejthetetlen és kihagyhatatlan élmény az egész családnak 2025. december 29-én, az MVM Dome-ban. A koncert támogatója a Mercedes-Benz Hovány, a világelső újgenerációs Mercedes-Benz autókomplexum. Jegyek [2025.03.26.] Megosztom: