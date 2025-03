Ismét a Balatonon a Thália Színház A tavalyi évadok sikerére építve idén is megnyitja kapuit a Thália Nyárikert! 2025. július 5. és augusztus 17. között a Balaton északi partján, Salföldön, a Káli Fecske Kulturális Központban ismét várja a kultúra és a színház szerelmeseit a Thália Színház. A programsorozat keretében ezúttal is a színházi előadások és a gyermekprodukciók egyensúlyára helyeződik a hangsúly, hogy minden generáció számára emlékezetes élményt kínáljon. A Thália Nyárikert különleges atmoszférája, a fedett színpad és a 250 fős szabadtéri nézőtér lehetőséget biztosít arra, hogy a közönség egyedülálló környezetben élvezhesse a teátrum gondosan összeállított műsorát. Idén olyan nagy sikerű előadások érkeznek Salföldre, mint a Bűnözőzsenik, a Hisztéria, a Fehér Babák, az Életed hétvégéje, valamint a klasszikus Ványa bá. A gyermekek sem maradnak ki a varázsból: a Kippkopp és Tipptopp, a Bogyó és Babóca – Utazás álomországba, a Bohóc a pácban és a Csukás-mese – Süsü és barátai is színpadra kerülnek. „Hatalmas öröm számunkra, hogy immár harmadik éve tarthatjuk meg a Thália Nyárikertet Salföldön. Ez a helyszín különleges atmoszférával bír, és a közönség részéről is nagy igény mutatkozik arra, hogy a nyári hónapok alatt se maradjanak színházi élmények nélkül. Külön figyelmet fordítunk arra, hogy a felnőttek és a gyermekek egyaránt megtalálják a számukra kedves programokat, hiszen a Thália Színház egyik kiemelt célkitűzése, hogy a legfiatalabb nézőket is bevonja a színház világába” – emelte ki Nagy Viktor, a Thália Színház művészeti vezetője. A Thália Nyárikert tehát 2025-ben is várja a színházrajongókat, legyen szó könnyed vígjátékról, érzelmekkel teli drámáról vagy családi előadásokról. Egy varázslatos helyszín, kiváló előadásokkal – ezt ígéri a Thália Színház idei nyári programsorozata. Helyszín: Salföld, Templom utca 1.

