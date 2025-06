Ingyenes belépési lehetőséget kínálnak a szervezők az elbocsátott dolgozók számára

A regionális és országos sajtót az utóbbi hetekben egyaránt futótűzként járta be a hír, miszerint a dunaújvárosi vasmű dolgozói tömegesen veszítették el állásukat alig néhány nap leforgása alatt. Ez a szám csupán munkavállalói szinten többezres nagyságrendű, nem beszélve az elbocsátottak családjairól, akik valamennyien hihetetlenül nehéz helyzetbe kerültek.





A szomorú eseményekre reflektálva a Rockmaraton fesztivál szervezői hivatalos közösségi felületeiken az alábbi kezdeményezést tették közzé:

“Kedves munkájukat elveszített dolgozók a Vasműből!

Sok ember számára hozott hihetetlen nehézséget, hogy elveszítettétek a munkahelyeteket.

Mi a Rockmaraton szervezői szeretnénk kifejezni együttérzésünket, mert tudjuk milyen támogatás és segítség nélkül maradni.

Felajánlunk mindenkinek, aki a munkahelyét elveszítette, egy 4 napos bérletet afesztiválunkra.

A zene, a közösség és a kikapcsolódás gyógyító erőjű lehet és szeretnénk, ha legalább néhány nap erejéig újra a mosoly, az élmények és az összetartozás töltené be a mindennapjaitokat.

Veletek vagyunk! Várunk szeretettel a fesztiválon!

Minden munkáját elveszített dolgozó a Fesztivál bejáratánál a kilépő papírjával és a személyi igazolványával tudja megváltani a bérletet INGYESEN!”

A felmerülő kérdésekkel kapcsolatban kérjük az info@rockmaraton.hu email címen történő kapcsolatfelvételt, kollégáink törekednek rá, hogy a lehető leghamarabb megválaszolják azokat.



Magyarország legrégebbi hagyományokkal rendelkező műfajspecifikus rock / metalfesztiválját először 2015-ben rendezték meg Dunaújvárosban - ez az idei évben sem lesz másképp: a 2025-ös, immáron 31. (!) Rockmaratonnak július másodika és ötödike között ad otthont a Szalki-sziget.

Nemzetközi zenekarok: Arkona, Avatarium, Brainstorm, Bullet for My Valentine, Bury Tomorrow, Cancer, Cemetery Skyline, Dragonforce, Filth, Gloryhammer, Grave Digger, Imperishable, King Diamond, LIK, Massacre, Memoriam, My Dying Bride, Powerwolf, Pro-Pain, Rhapsody Of Fire, Rise Of The Northstar, Running Wild, Siamese, Soulfly, Steel Panther, Tetrarch, The HU, Unto Others, Varg, Visions of Atlantis, Vulvarine, Warmen

Hazai zenekarok: Akela, Alcohol, Alvin és a Mókusok, AWS, Beton, Counter Clockwise, Dalriada, Depresszió, Don Gatto, Down For Whatever, Dying Wish, Evermind, HétköznaPI CSAlódások, Juhász Marci, Junkies, Kalapács, Leander Kills, Lord, Lovecrose, Mhorai, Mirror, Moby Dick, Mudfield, Nefalem, Nevergreen, Nova Prospect, Omega Diatribe, Omen, Ossian, Phoenix RT, Phrenia, Pokolgép, Prosectura, Road, Roses of Thieves, Rudán Joe Band + Kalapács József, Rómeó Vérzik, Stress + Metal Lady, Tankcsapda, Wall Of Sleep, Zorall, Ørdøg

Teljes program

Jegyek

[2025.06.29.]