Tánckuriózum a Margitszigeti Színházban COCO CHANEL, a divatikon élete táncban elevenedik meg a Margitszigeti Szabadtéri Színházban. Mario Radačovský július 11-ei látványos előadásában jazz és sanzon, pompás ruhaköltemények, dinamikus koreográfia és lírai jelenetek mesélik el annak a nőnek a történetét, aki megváltoztatta az öltözködést. A nagyszabású előadás nemcsak mozdulatokba öntött életrajz, hanem érzékeny és vizuálisan lenyűgöző reflexió is egy nő útjáról, aki saját sorsát alakítva formálta át a női identitás és ikonikus stílust teremtett. Sőt – a margitszigeti Víztoronyban – kiállítás egészíti kerekké az élményt. Hazánkban először és kizárólag a Margitszigeten látható Mario Radačovský táncelőadása, amely Coco Chanel drámai életét és divatforradalmát mutatja be. A Brnói Nemzeti Színház társulatával közösen készült előadás elmeséli a divatikon bátorságát, merészségét és bemutatja stílusát, amely örökre megváltoztatta a nők öltözködését. Úttörő. Ikon. Egy erős nő, akivel számolni kell. A híres francia tervező, Gabrielle „Coco” Chanel életében volt fény és sötétség, csillogás és ellentmondás, de mindig úgy, ahogyan csak ő akarta. A jazzkorszak Párizsának csillogása és dinamizmusa közepette a tűzrőlpattant üzletasszony újra értelmezte a divat világát, és stílusos ruhákat készített a modern nők új generációja számára, akik ambiciózusok, intelligensek és lázadók voltak. Ikonikus kis fekete ruhája, valamint bouclé kabátjai és szoknyái ma már klasszikus stíluselemek, amelyeket a világ minden táján látni lehet. Az örökség folytatódik! A Brnói Nemzeti Színház előadásában színpadra vitt darab Chanel életének érzelmi és vizuális lenyomata, amely egyszerre reflektál a női sors mélységeire, a stílus erejére és a személyes ellentmondásokkal teli múltra. Az előadásban a koreográfus nem pusztán egy híres divattervezőt jelenít meg, hanem egy nőt, aki a korlátait áttörve vált forradalmárrá – és mégis, mindvégig magányos maradt. Felszabadította a női testet a fűzők szorításából Mário Radačovský számára nem ismeretlen terep híres történelmi vagy művészi személyiségek életének színpadra vitele: dolgozott már Beethoven, Michelangelo és Andy Warhol élettörténetéből inspirálódva is. Chanel azonban más. Egy nő, aki férfiak uralta világban saját szabályai szerint építette fel birodalmát – és közben a divat révén felszabadította a női testet a fűzők szorításából. „Ő számomra az az ikon, aki megváltoztatta a divattörténelmet, aki átszabta az addig létező összes szabályt” – vallja a koreográfus. Nem csoda, hogy a róla szóló könyvek, filmek és archívumok alapos áttanulmányozását követően egy intenzív, másfél éves alkotói folyamatra volt szükség a balett megalkotásához. A darab nem klasszikus életrajz, nem időrendben halad, és nem is célja, hogy minden részletet rekonstruáljon. Sokkal inkább egy mozgó emlékmű, amely az érzelmekre, benyomásokra és belső történésekre épít. A táncosok mozdulataikkal, gesztusaikkal és jelenlétükkel idézik meg Chanel különböző arcait: a makacs túlélőt, a stílusteremtőt, a vágyakozó nőt és a fájdalmát rejtegető alkotót. A vizuális világ ehhez a mélységhez méltó: a 165 egyedi tervezésű jelmez Ludmilla Várossová munkáját dicséri, amelyek egyaránt tisztelegnek a Chanel-stílus előtt és újragondolják azt a tánc eszköztárán keresztül. „Könnyen megtaláltuk a tánc és a divat közös nyelvét, mert mindkettő a szépségről szól. A testekről, a mozdulatokról, az anyagok érzékiségéről” – meséli Radačovský. A budapesti közönség ráadásul különleges premiernek lehet tanúja: a magyar előadás ugyanis tartalmaz egy vadonatúj jelenetet, amellyel eddig más néző nem találkozott, de tovább árnyalja a történetet, és még közelebb hozza Chanel személyiségének kevésbé ismert oldalait. A koreográfus célja, hogy a darab ne csupán esztétikai élményt nyújtson, hanem érzelmileg is hasson – és minél több nézőben ébresszen valódi érdeklődést a 20. század egyik legnagyobb hatású tervezője iránt. „Valóban páratlan életet élt, és ezelőtt mi csak tisztelegni tudunk.” Jegyvásárlás Margitszigeti Színház

Fotó: Brnói Nemzeti Színház [2025.07.06.]