Lenyűgöző 3D-s multimédia-show a Margitszigeti Színházban

Antonio Vivaldi olasz zeneszerzőnek A négy évszak a legismertebb és legnépszerűbb, négy hegedűversenyből álló műve, mely most a Margitszigeten új dimenzióban, a 21. század eszközeivel a varázslatos olasz barokk hangulatot eleveníti meg. A különleges zenei élményt a korabeli jelmezekben megelevenedő arisztokratikus koreográfia, valamint a 17x6 méteres óriás LED-falon életre kelő 3D-s technika által kitárulkozó patinás paloták és tájak látványa bevonja és minden bizonnyal elvarázsolja a Margitszigeti Színház nézőit és hallgatóit. „Egy finom, felemelő, de fájdalmas párhuzam mutatkozik Vivaldi A négy évszak műve és Velence városának múlandósága között. A világon egyedülálló csodával és annak eltűnésével vizionáló előadás, a Margitszigeti Színpadon megelevenedő meseszerű történet és látvány az értékek múlandóságával is szembesíti a nézőt. Egy letűnő világ soha nem múló szépségét örökíti meg az előadás. A Magic of Vivaldi produkció egyedülálló alkotás, a zene és a koreográfia mellett, a 3D-ben megjelenő kreatív filmes összművészeti alkotás különleges érzelmi hatást és élményt kíván nyújtani. A produkció felemeli a hangját, a művészet erejével kíván figyelmeztetni értékeink méltó tiszteletére Velence fájdalmas, letűnt korának múlandó szépségének történetével." – fogalmazott Bán Teodóra, a Margitszigeti Színház ügyvezető igazgatója és művészeti vezetője. Augusztusban premierre készül a Margitszigeti Színház, a Győri Filharmonikus Zenekar és a Budapest Táncszínház közös produkciójával: A MAGIC OF VIVALDI – A négy évszak 3D-s multimédiás-show bemutatásával. A koncertélmény augusztus 16-án kerül színre a Margitszigeti Szabadtéri Színházban. Az előadás egy utazás – egy új valóság, amely beszippant, elröpít, és újra értelmezi azt, hogy mit jelent ma a klasszikus zene. Bogányi Tibor karmester-rendező és Zászkaliczky Ágnes képzőművész egy különleges látványvilágot álmodott meg Vivaldi örök klasszikusának, amellyel új dimenziót nyit a zene szerelmeseinek. A darab egy sajátos műfajt teremt a klasszikus zene, a vizualitás és a táncművészet találkozásával: Hipnotikus élmény, összművészeti produkció kel életre a színpadon. MAGIC OF VIVALDI – Audiovizuális utazás 1725-ben, éppen háromszáz éve, egy különleges hajó futott be Velence kikötőjébe. Fedélzetén egy küldemény: Antonio Vivaldi frissen nyomtatott kottája, A négy évszak – egy mű, amely örökre átírta a zene történetét. Három évszázaddal később, 2025-ben ennek az eseménynek állít emléket egy lenyűgöző, vizuális koncertélmény. Ez egy audiovizuális utazás, egy korszakalkotó művészi kísérlet, ahol a zene, a tánc és a látvány tökéletes harmóniában olvad össze és amelyben megelevenedik Velence festményszerű, mégis hús-vér világa. Az autentikus zenei előadást másodperc pontossággal megkomponált táncmozdulatok kísérik, miközben egy gigantikus LED-falon elevenedik meg Velence varázslatos világa – festményszerű részletességgel, háromdimenziós térélménnyel. A látvány és a zene varázslatos összhangja műfaji határokat feszeget, miközben teljesen magával ragadja a nézőt. Ez az élő koncert egy korszakalkotó művészi kísérlet, világszinten is egyedülálló. A magyarországi bemutatót követően a darab világturnéra indul. „A lenyűgöző, valós térhatású vizuális térben Velence korokon átívelő mélyrétegei soha nem látott intenzitással bomlanak ki. Ebben a rég letűnt korokat megelevenítő világban a zene, a kép és a mozgás együtt hozza felszínre Vivaldi és Velence esszenciáját." – fogalmaz Bogányi Tibor, a produkció rendezője és karmestere. A koncepció eredetisége, a képi motívumok festői gazdagsága, a valós térbeli hatással megelevenedő kép filmes részletezettsége beszippantja, elröpíti a közönséget. Az élő koncert páratlan harmóniában mesél időről, elmúlásról, emberről és természetről. Az előadás célja, hogy a klasszikus zene új formában, új közönségrétegekhez is eljusson – miközben megőrzi hitelességét és zenei mélységét. Az előadás látványvilágában a zene és a tánc szimbiózisában születik meg Vivaldi örök érvényű művének formabontó értelmezése. A négy évszak egyedi ábrázolása új ajtókat nyit a klasszikus zene befogadása előtt, a művészet eszközeivel új életre kelt egy világhírű klasszikust. Koncepció: Bogányi Tibor, Zászkaliczky Ágnes

Művészeti vezető: Zászkaliczky Ágnes

Karmester, rendező: Bogányi Tibor

Közreműködik: a Győri Filharmonikus Zenekar és a Budapest Táncszínház

Győri Filharmonikus Zenekar igazgatója: Fűke Géza

Koreográfus: Zachár Lóránd

Vivaldi: Bogányi János

Hegedű szólista: Homoky Gábor

Kontratenor: Daragó Zoltán

Vizuális látvány: Kimera Productions

Jelmeztervező: Bati Nikoletta Margitszigeti Színház

Fotó: Margitszigeti Színház [2025.06.24.]