Új Nagy Bogi x DESH kollab - lovas klip, ami megfog!
Nagy Bogi x DESH: Jól leszek újra – Friss klip #2 a slágerlistán!
Nagy Bogi és DESH új közös dala, a "Jól leszek újra" a Hűtlen Délibáb albumról február 13-án debütált YouTube-on. A klip már 358 ezer megtekintést szerzett, és a felkapott zenék listáján a 2. helyen áll.
A számot Somogyvári Dániel zeneszerzette, szövegírók Nagy Boglárka és Molnár Attila. Rádli Bence rendezte, FINAL. Productions produkálta, lovas jelenetekkel és VFX-szel. Rajongók dicsérik: "Deshnek ez a műfaj jól áll", "Régi flow-ja adja".
[2026.02.16.]
