Road - Kétféle LP-n érkezik az idén 10 éves M.A.T.T. album újrakiadása

November 7-én érkezik a Road zenekar - eredetileg 2015 november 20-án kiadott - M.A.T.T. albuma vinyl formátumban. A jubileumot még kerekebbé téve a nagylemez kétféle változatban lesz elérhető: “VAN EGY JÓ HÍRÜNK… Sőt, nem is egy, hanem igazából kettő! Az egyik ezüstszürke, a másik pedig lakkfekete.” - adta hírül az örömteli konkrétumokat a zenekar.

A hazai modern rock / metal színtér éllovas bandájának az őszi koncertsorozata ezúttal egy 10 éves jubileumi körút, a bulikon ugyanis az album összes dalát eljátssza a zenekar - a MATT-X. Turné november-decemberben az alábbi helyszíneken csíphető el.

11.07. Tatabánya / Roxxy Music
11.08. Szolnok / Egyetemi aula
11.15. Debrecen / Lovarda - Night Shift Metal
11.21. Szeged / IH Rendezvényközpont
11.22. Székesfehérvár / Fezen Klub
11.29. Miskolc / Ady Endre Művelődési Ház
12.05. Győr / Bridge Klub
12.06. Budapest / Barba Negra
12.13. Eger / Broadway Monkey

Mindkét kiadás már előrendelhető.

H-Music Hungary

[2025.11.08.]

