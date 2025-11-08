Road - Kétféle LP-n érkezik az idén 10 éves M.A.T.T. album újrakiadása

November 7-én érkezik a Road zenekar - eredetileg 2015 november 20-án kiadott - M.A.T.T. albuma vinyl formátumban. A jubileumot még kerekebbé téve a nagylemez kétféle változatban lesz elérhető: “VAN EGY JÓ HÍRÜNK… Sőt, nem is egy, hanem igazából kettő! Az egyik ezüstszürke, a másik pedig lakkfekete.” - adta hírül az örömteli konkrétumokat a zenekar.

A hazai modern rock / metal színtér éllovas bandájának az őszi koncertsorozata ezúttal egy 10 éves jubileumi körút, a bulikon ugyanis az album összes dalát eljátssza a zenekar - a MATT-X. Turné november-decemberben az alábbi helyszíneken csíphető el.



11.07. Tatabánya / Roxxy Music

11.08. Szolnok / Egyetemi aula

11.15. Debrecen / Lovarda - Night Shift Metal

11.21. Szeged / IH Rendezvényközpont

11.22. Székesfehérvár / Fezen Klub

11.29. Miskolc / Ady Endre Művelődési Ház

12.05. Győr / Bridge Klub

12.06. Budapest / Barba Negra

12.13. Eger / Broadway Monkey

Mindkét kiadás már előrendelhető.

