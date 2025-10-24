2025. október 24. | péntek | Salamon nevenapja
 
Regisztráció 
Belépés Belépés
Keresés
RSS RSS Hírek Hírek Meghallgattuk Meghallgattuk Ajánlók Ajánlók Fesztiválok Fesztiválok Interjúk Interjúk
zene.hu a kezdőlapom feliratkozás hírlevélre
Lemezek
Programok
Jegyvásárlás
Jegy.hu
MaZeSzak
Fórum
Slágerlista
Apróhirdetés
Zenészinfó
Játék
Zeneletöltés
 
 
 
zenés állások
Oldal.info
 
  
 
Kapcsolódó cikkek
 Megjelent Siklósi Örs kiadatlan szólólemeze
"A teljes csöndtől az erőteljes szürrealitásig…" - Más-Világ címmel megjelent a Fortepiano bemutatkozó minialbuma
Továbbra is lendületben a Meteora - Megérkezett a Broken Mind
El kell mondani: Megjelent a Depresszió új nagylemeze
"...ez egy őszinte, direkt, és szerintünk hiánypótló lemez."
Hülyék háza - Még idén érkezhet a Stula Rock harmadik nagylemeze
Előrendelhető Bobo második nagylemeze! - Bodor Máté dalpremier: Glazing
A szabadság és a felhőtlen életszeretet hirdetése - Rumparty: Új dallal tér vissza a Rumproof
Megjelent a Metrora, Broken Mind EP-je, szöveges videón a minialbum záró tétele
Kapcsolatok
H-music
Kalapács József
Nagy Dávid

Új köntösben a "Szabadság, szerelem!"

Egy különleges zenei együttműködés keretében Kalapács József és lánya, Kalapács-Ódor Cintia előadásában jelent meg Bródy János és Bornai Tibor Szabadság, szerelem című szerzeménye, amely Petőfi Sándor klasszikus sorait dolgozza fel. A dalt eredetileg Koncz Zsuzsa és Sass Sylvia vitte színpadra, most pedig egy míves rock átiratban szólal meg, amelyben a klasszikus hangzás és a modern hangszerelés izgalmasan találkozik.

A duót kísérő zenészek:
Bánfalvi Sándor - dob (Ákos)
Pazdera György - basszusgitár (Omen, Totális Metal, ex-Pokolgép)
Venyercsán Zsolt - zongora, vonós hangszerelés (ex-Hollywood Rose)
Nagy Dávid - gitár (Nagy Dávid Band, Totális Metal, ex-Pokolgép), a produkció zenei rendezője

Dávid a dalról és annak megszületéséről:
Gyerekkori emlék nekem ez a dal, talán a Zenebutikban láttam-hallottam először a nyolcvanas évek közepén, és a refrénje örökre velem maradt. Időről-időre felnőttként is elővettem, egyrészt a dallama, másrészt viszont az örökérvényű szövege miatt. De ilyenkor mindig viszketett a kezem és elképzeltem, hogyan lehetne “belegitározni” magamat a dalba. Nyilván nem volt erre más esélyem, mint újra felvenni. Az eredeti elképzelésem demója tetszett meg Kalapács Józsinak, de rögtön meg is jegyezte, hogy ő milyen irányba vinné el a hangszerelést. Jól tette, szintet lépett ettől a dal.

A zenészek kiválasztásánál az ösztöneimre hallgattam, és akit elsőnek ”belehallottam” a dalba, azt hívtam fel. Szerencsém volt, mert mindenki elvállalta első szóra, és a hangszeresek egyéni megoldásai, karakteres játékuk tovább emelte a színvonalát. Jobb lett, mint amire eredetileg gondoltam, remélem, hogy más is örömét leli majd benne.

Józsi gondolatai:
A dal és maga a projekt ötlete Nagy Dávidtól származik, engem és Cintiát is ő kért fel a közreműködésre, szereplésre - az út hozzánk (is) elvezetett. Dávid megkeresését örömmel elvállaltam, igaz, akkor még csak alapjaiban volt meg ez az átirat, így egy kicsit én is hozzá tudtam tenni az ötleteimmel. A szöveget jegyző Bródynak eleve nagyon szeretem a gondolkodásmódját sok mindenben, de nagyon nyitott vagyok a sokat gondolkodó és kritikus megközelítésű szövegekre egyébként is. Nagyon fontos, hogy engem nem az érdekel, hogy valaki milyen oldal mellé teszi a voksát, hanem, hogy globálisan hogyan gondolkodik a világról, és milyen értékekben hisz. Nálam Bródy mindig is az élen járt ebben, különösen az Illés korszakban, de az István, a király kapcsán is összefutottunk, a későbbiekben pedig A kiátkozott című zenés történelmi játékkal kapcsolatban is találkoztunk. A Szabadság, szerelem-ben az tetszik, hogy a baljós-borongós gondolatok dacára is láthatóvá válik a remény. 

H-Music Hungary

[2025.10.24.]

Megosztom:

Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned)
lap teteje
 
gazda szolgáltatás [2025.10.20.]
gazda szolgáltatás [2025.10.18.]		 apróhirdetés
© SirOeshImpresszumMédiaajánlatSiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu

Legolvasottabb cikkek

Jön a Siófoki Halfesztivál 2025
Pitti Katalin megható nyilatkozata: "Akármilyen fájó, mégis szép búcsú volt"
Tori Amos visszatér Budapestre - jegyek
Charlie Debrecenben lép fel decemberben - jegyek itt
Megérkezett a Csak visszahívtalak című újdonság
A neoklasszikus gitár nagymestere a MOMKultban
Bloodred Hourglass: megérkezett az új lemez, 11-én a Luna Kills is jön velük Budapestre
Sting újra Budapesten
Molnár klasszikusában Ágoston Katalin és Schmied Zoltán először alakítanak együtt házaspárt
A Parno Graszt eddigi legnagyobb koncertjére készül
Csinibaba Táncdalfesztivál 2026 - rendszerváltás évei
Budapestre is befut Michael Angelo Batio turnéja októberben
Megnéztük KKevin koncertjét a Budapest Parkban - képekkel
Négy évszázadot ugrott az Erkel, A trón után megérkezett az Elisabeth
Császárként debütál Puskás Peti az Erkelben
Best of Kero 75 Budapesten - jegyek itt
Megjelent a Roadlegendák, legendás roadok kötet II. része - recenzió
Az Erkel Színház különleges programokkal erősíti közösségépítő misszióját
Eros Ramazzotti visszatér Budapestre! Jegyek itt
Az Oltári srácok visszatérnek - koncertmusical az Arénában!

Tankcsapda a Budapest Parkban új dallal, új lendülettel örökké tartó energiával
Idén...

Visszatért hozzánk a holland gitárhős - Julian Sas koncerten jártunk
Szeptember 27-én Julian...
Megnéztük Az utolsó vacsorát a Thália Színházban
Ilyen volt a Kowalsky és a Vega tízedik jubileumi Budapest Parkos koncertje 
Csak egy icipici hó kell. A jégvarázs elbűvöli a nézőket a Madách Színházban
A blues gitár mágus visszatért hozzánk - Dan Patlansky koncerten jártunk
Megnéztük KKevin koncertjét a Budapest Parkban - képekkel
beszámolók még