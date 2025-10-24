Új köntösben a "Szabadság, szerelem!"

Egy különleges zenei együttműködés keretében Kalapács József és lánya, Kalapács-Ódor Cintia előadásában jelent meg Bródy János és Bornai Tibor Szabadság, szerelem című szerzeménye, amely Petőfi Sándor klasszikus sorait dolgozza fel. A dalt eredetileg Koncz Zsuzsa és Sass Sylvia vitte színpadra, most pedig egy míves rock átiratban szólal meg, amelyben a klasszikus hangzás és a modern hangszerelés izgalmasan találkozik.

A duót kísérő zenészek:

Bánfalvi Sándor - dob (Ákos)

Pazdera György - basszusgitár (Omen, Totális Metal, ex-Pokolgép)

Venyercsán Zsolt - zongora, vonós hangszerelés (ex-Hollywood Rose)

Nagy Dávid - gitár (Nagy Dávid Band, Totális Metal, ex-Pokolgép), a produkció zenei rendezője

Dávid a dalról és annak megszületéséről:

Gyerekkori emlék nekem ez a dal, talán a Zenebutikban láttam-hallottam először a nyolcvanas évek közepén, és a refrénje örökre velem maradt. Időről-időre felnőttként is elővettem, egyrészt a dallama, másrészt viszont az örökérvényű szövege miatt. De ilyenkor mindig viszketett a kezem és elképzeltem, hogyan lehetne “belegitározni” magamat a dalba. Nyilván nem volt erre más esélyem, mint újra felvenni. Az eredeti elképzelésem demója tetszett meg Kalapács Józsinak, de rögtön meg is jegyezte, hogy ő milyen irányba vinné el a hangszerelést. Jól tette, szintet lépett ettől a dal.

A zenészek kiválasztásánál az ösztöneimre hallgattam, és akit elsőnek ”belehallottam” a dalba, azt hívtam fel. Szerencsém volt, mert mindenki elvállalta első szóra, és a hangszeresek egyéni megoldásai, karakteres játékuk tovább emelte a színvonalát. Jobb lett, mint amire eredetileg gondoltam, remélem, hogy más is örömét leli majd benne.

Józsi gondolatai:

A dal és maga a projekt ötlete Nagy Dávidtól származik, engem és Cintiát is ő kért fel a közreműködésre, szereplésre - az út hozzánk (is) elvezetett. Dávid megkeresését örömmel elvállaltam, igaz, akkor még csak alapjaiban volt meg ez az átirat, így egy kicsit én is hozzá tudtam tenni az ötleteimmel. A szöveget jegyző Bródynak eleve nagyon szeretem a gondolkodásmódját sok mindenben, de nagyon nyitott vagyok a sokat gondolkodó és kritikus megközelítésű szövegekre egyébként is. Nagyon fontos, hogy engem nem az érdekel, hogy valaki milyen oldal mellé teszi a voksát, hanem, hogy globálisan hogyan gondolkodik a világról, és milyen értékekben hisz. Nálam Bródy mindig is az élen járt ebben, különösen az Illés korszakban, de az István, a király kapcsán is összefutottunk, a későbbiekben pedig A kiátkozott című zenés történelmi játékkal kapcsolatban is találkoztunk. A Szabadság, szerelem-ben az tetszik, hogy a baljós-borongós gondolatok dacára is láthatóvá válik a remény.

[2025.10.24.]