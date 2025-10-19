A szabadság és a felhőtlen életszeretet hirdetése - Rumparty: Új dallal tér vissza a Rumproof

Bulizós, életvidám dallal tér vissza a tavaly már 10. születésnapját ünneplő Rumproof - a folk metal és a kalózrock ötvözetét játszó csapat az új albumának első előfutáraként a Rumparty című dalt mutatta be, amelyhez egy sokszereplős klipet is forgattak.

“Egy álmunk válhatott valóra ezzel a videóklippel, ugyanis régóta szerettünk volna egy olyan képi anyagot prezentálni a követőinknek, ami teljes valójában megtestesíti az általunk képviselt életérzést. Ez pedig nem más, mint a korlátlan szabadság, a hedonizmus ösztönös követése, mindezt a kalózkultusz köntösébe bújtatva. A klip cselekménye és a dalszöveg is arról szól, hogy a kalózkodás igazából egy pozitív értelemben vett ‘ragályos’ állapot, aminek célja az önfeledt szórakozás és kiteljesedés. A dal egyben emlékeztető is arra, hogy az emberi léleknek néha szüksége van arra, hogy a sablonos, szürke hétköznapokból kiszabaduljon, és ehhez sokszor csak egy ‘baráti’ lökésre (vagy kortyra, he-he) van szükség. Ezúton is köszönjük a Köő Norbert Videography-nak a hálás és odaadó munkáját, aki nélkül ez a minőségi anyag nem jöhetett volna létre, illetve családtagjainknak és barátainknak, akik szereplésükkel támogatták a felvételeket.” - összegezte a legfontosabbakat a zenekar.

A legénység - hála a jó széljárásnak és a bajtársi összetartozásnak - egy hosszabb pihenő után idén remek tempóban halad vitorláshajójával, a tervek szerint novemberben az új nagylemez is megjelenhet - amelyről így nyilatkoztak: “A ‘Drunken Tales’ egy eléggé összetett korong lesz. Amellett, hogy a dalszövegeink jelentős többsége még mindig a bulizós, az élet szeretetét hirdető vonalon teljesít, de egy kicsit komolyabb vizekre is megpróbáltunk átevezni… Zeneileg egy sokszínű világot igyekeztünk megteremteni, természetesen ismét élve az alkotói szabadság engedte lehetőségeinkkel.”



A banda októberben két helyszínen is kiköt - Szegeden a bulit megelőzően egy pódium beszélgetésre is sor kerül, a fővárosban pedig a már tizedik alkalommal megrendezésre kerülő Rogues of the Seven Seas koncertsorozat keretén belül lehet velük együtt mulatni.

10.22. Szeged / Városi Rock Klub

10.25. Budapest / Dürer Kert

Rumproof 2025:

Dalmer Katalin - hegedű

Horváth Máté - főének

Szűcs Péter - gitárok, banjo, mandolin és vokál

Szórádi Dávid - szintetizátor

Deria Dávid - dobok

Kún Norbert - basszusgitár és vokál

Fotó: Köő Norbert

H-Music Hungary

[2025.10.19.]