El kell mondani: Megjelent a Depresszió új nagylemeze

11. stúdiólemezével jelentkezett az idén negyedszázados jubileumát ünneplő Depresszió zenekar. Az El kell mondani címet kapott albumra 10 vadonatúj szerzemény került.

“A mostani anyaghoz az első gitártémákat már 2022 végén elkezdtem itthon csiszolgatni. 2023 végén vittem le az első dalvázlatokat a többieknek. Még nem volt ilyen sűrű aktívan zeneszerzős időszakunk, mint a 2024-es év egésze, és a 2025-ös év első harmada. Korábban sem vettük ezt a folyamatot félvállról, de ebben az anyagban van a legtöbb munkánk.” - mesélte az alkotói folyamatról Halász Ferenc énekes-gitáros.

“Amitől mások a mostani dalaink a régiekhez képest, az az évek alatt felszedett tudás, a hangzásbeli különbségek, plusz az is, hogy több irányból jönnek most, mint mondjuk 20 vagy 25 évvel ezelőtt. És ezek kellenek is, hogy változatosabb legyen a zenei világunk, de közben mégis egyből hallható, hogy ez még mindig a Depresszió.” - fűzte hozzá Kovács Zoltán basszusgitáros.



“Úgy érzem, ennek a lemeznek a szerkezete ugyanarra az útra épül, amin eddig is jártunk. Mindig arra törekszünk, hogy színes és változatos anyag szülessen, mert mindent El kell mondani.” - összegezte Hartmann Ádám gitáros.

A CD formátum mellett pendrive-on, valamint fekete és piros vinylen is elérhető az album, sőt a szülinapot megkoronázva egy bónusz DVD is megjelent, amelyre a tavaszi Barba Negrás buli kép- és hanganyaga került, újra átélhetővé téve - és házhoz hozva - az aznap esti hangulatot, koncertprogramot. “Fontos volt, hogy minden albumot és korszakot megidézzünk legalább egy dal erejéig, illetve itt debütált az új lemez felvezető dala, az ‘Édenkert’ is.” - elevenítette fel emlékeit Nagy Dávid dobos.

Depresszió:

Halász Ferenc - ének, gitár

Nagy Dávid - dob

Hartmann Ádám - gitár

Kovács Zoltán - basszusgitár

Közreműködő billentyűs hangszereken: Varga Zoltán

Producer / hangmérnök: Varga Zoltán (SongSong Production)

Grafika és layout: Devecz Ádám

Dallista:

01. Édenkert

02. Arcomba vág

03. El kell mondani

04. Kártyavár

05. Nem felejtek

06. Én tényleg…

07. A mi dalunk

08. Engedd el!

09. Mi lesz a vége?

10. Veszem a bátorságot

Az El kell mondani digipak tokos CD egy 36 oldalas - exkluzív interjúkat (Depresszió, Varga Zoltán, Devecz Ádám, Pixel Film, Phrenia, Beton, Ersch, Szekeres András, TRB / Zeffer András, Kintsugi, Magma Rise, Meteora és Z!ENEMi), valamint két posztert, és egy lemezajánlót tartalmazó - tematikus H-Music magazinnal együtt jelent meg.

Elérhető a Relay és InMedio újságosoknál, az Auchan áruházakban, a lemezboltokban és a zenekar koncertjein, a CD, a CD+DVD, valamint a vinyl a MediaMarkt-ban.

A zenekar őszi lemezbemutató turnéjának vendége a Phrenia - az alábbi helyszíneken lehet még találkozni velük.

10.11. Pécs - Pécsi Est

10.18. Tatabánya - Roxxy Music

10.24. Szeged - IH Rendezvényközpont

10.25. Kecskemét - Ápoló Klub

11.07. Szombathely - Végállomás Klub

11.08. Győr - Bridge Klub

11.14. Miskolc - Helynekem

11.15. Debrecen - Lovarda

11.21. Budapest - Barba Negra

Jegyek

H-Music Hungary

[2025.10.13.]