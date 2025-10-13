2025. október 13. | hétfő | Kálmán, Ede nevenapja
 
Kapcsolatok
H-music
Depresszió

El kell mondani: Megjelent a Depresszió új nagylemeze

11. stúdiólemezével jelentkezett az idén negyedszázados jubileumát ünneplő Depresszió zenekar. Az El kell mondani címet kapott albumra 10 vadonatúj szerzemény került.

“A mostani anyaghoz az első gitártémákat már 2022 végén elkezdtem itthon csiszolgatni. 2023 végén vittem le az első dalvázlatokat a többieknek. Még nem volt ilyen sűrű aktívan zeneszerzős időszakunk, mint a 2024-es év egésze, és a 2025-ös év első harmada. Korábban sem vettük ezt a folyamatot félvállról, de ebben az anyagban van a legtöbb munkánk.” - mesélte az alkotói folyamatról Halász Ferenc énekes-gitáros.

“Amitől mások a mostani dalaink a régiekhez képest, az az évek alatt felszedett tudás, a hangzásbeli különbségek, plusz az is, hogy több irányból jönnek most, mint mondjuk 20 vagy 25 évvel ezelőtt. És ezek kellenek is, hogy változatosabb legyen a zenei világunk, de közben mégis egyből hallható, hogy ez még mindig a Depresszió.” - fűzte hozzá Kovács Zoltán basszusgitáros.

“Úgy érzem, ennek a lemeznek a szerkezete ugyanarra az útra épül, amin eddig is jártunk. Mindig arra törekszünk, hogy színes és változatos anyag szülessen, mert mindent El kell mondani.” - összegezte Hartmann Ádám gitáros.

A CD formátum mellett pendrive-on, valamint fekete és piros vinylen is elérhető az album, sőt a szülinapot megkoronázva egy bónusz DVD is megjelent, amelyre a tavaszi Barba Negrás buli kép- és hanganyaga került, újra átélhetővé téve - és házhoz hozva - az aznap esti hangulatot, koncertprogramot. “Fontos volt, hogy minden albumot és korszakot megidézzünk legalább egy dal erejéig, illetve itt debütált az új lemez felvezető dala, az ‘Édenkert’ is.” - elevenítette fel emlékeit Nagy Dávid dobos.

Depresszió:
Halász Ferenc - ének, gitár
Nagy Dávid - dob
Hartmann Ádám - gitár
Kovács Zoltán - basszusgitár

Közreműködő billentyűs hangszereken: Varga Zoltán
Producer / hangmérnök: Varga Zoltán (SongSong Production)
Grafika és layout: Devecz Ádám

Dallista:
01. Édenkert
02. Arcomba vág
03. El kell mondani
04. Kártyavár
05. Nem felejtek
06. Én tényleg…
07. A mi dalunk
08. Engedd el!
09. Mi lesz a vége?
10. Veszem a bátorságot

Az El kell mondani digipak tokos CD egy 36 oldalas - exkluzív interjúkat (Depresszió, Varga Zoltán, Devecz Ádám, Pixel Film, Phrenia, Beton, Ersch, Szekeres András, TRB / Zeffer András, Kintsugi, Magma Rise, Meteora és Z!ENEMi), valamint két posztert, és egy lemezajánlót tartalmazó - tematikus H-Music magazinnal együtt jelent meg.

Elérhető a Relay és InMedio újságosoknál, az Auchan áruházakban, a lemezboltokban és a zenekar koncertjein, a CD, a CD+DVD, valamint a vinyl a MediaMarkt-ban.

A zenekar őszi lemezbemutató turnéjának vendége a Phrenia - az alábbi helyszíneken lehet még találkozni velük.
10.11. Pécs - Pécsi Est
10.18. Tatabánya - Roxxy Music
10.24. Szeged - IH Rendezvényközpont
10.25. Kecskemét - Ápoló Klub
11.07. Szombathely - Végállomás Klub
11.08. Győr - Bridge Klub
11.14. Miskolc - Helynekem
11.15. Debrecen - Lovarda
11.21. Budapest - Barba Negra

Jegyek

H-Music Hungary

[2025.10.13.]

