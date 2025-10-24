Megjelent a Magma Rise 2010-es debütáló albumának jubileumi újrakiadása

Új csomagolásban, bónuszként egy plusz dallal megjelent a Magma Rise Lazy steam of steel debütáló lemezének új kiadása. A 15 éves jubileumot “kihasználva” a már régen hiánycikk album ráncfelvarráson esett át, így került most korongra az anno még 2010-ben kiadott anyag. “Ha már hozzányúltunk, Smici dobott rá egy új masteringet is, úgyhogy most jobban is szól, mint annak idején. Hangosabb egy picit, dinamikusabb, kicsit talán harapósabb is. Totálisan ugyanaz a karakter, csak a mai fülnek megfelelőbb talán.” - összegezte a legfontosabbakat Hegyi Kolos.

A lemez megszületésének körülményeire kérdezve, kiderül, hogy az idővel a hazai doom metal közösség egyik alapbandájá vált zenekar indulása nem is volt annyira egyértelmű - Holdampf Gábor segített a múlt felidézésében:

“Akkoriban ez nem indult zenekarnak, csak volt egy csomó témám, és kellett, hogy valaki fel is gitározza. Kolos inspirálta, hogy legyen még egy gitár, aztán lett belőle zenekar. Ez még egy olyan album volt, ami a próbateremben állt össze teljes mértékben, négyen dolgoztuk ki. Barátok, haverok együtt zenélése.”



A dalokat Schmiedl Tamás vette kezelésbe, az MD Stúdióban készült el a remaszter verzió - a digipak formátumban most megjelent albumra pedig különleges bónusz tételként a klasszikus Mood nóta, a Glow Burn Scream Kyle Thomas-szal (Floodgate, Exhorder, Trouble, Alabama Thunderpussy) élőben rögzített változata került. “Az Exhorderrel együtt játszottunk nyáron a Barbában, és meg tudtuk oldani, hogy Kyle vendégként színpadra álljon velünk. Gábor évtizedes barátságot ápol vele. Még ‘96-ban kiutazott Grazba, Floodgate-re, ott cimborált össze velük. Ebből szövődött aztán egy barátság. Ez az élőben közösen előadott ‘Glow Burn Scream’ zseniálisan passzol ide bónuszként.” - mesélte tovább Kolos.

A lemezt rögzítő felállás:

Holdampf Gábor - basszusgitár, ének

Hegyi Kolos - gitár

Janó Mihály - gitár

Bánfalvi Sándor - dobok

Dallista:

01. Time's Been Given

02. For Those…

03. Standby

04. Tombstone Eyes

05. Giant Ball of Lead

06. Risen

07. Church of Pigs

08. Glow Burn Scream (Mood cover)

Bonus Track:

09. Glow Burn Scream - Live (Feat. Kyle Thomas)



A CD a MediaMarkt üzletekben, a lemezboltokban, és a zenekar koncertjein kapható, valamint a kiadói shop ból is rendelhető.

Magma Rise 2025:

Holdampf Gábor - ének / basszusgitár

Hegyi Kolos - gitár

Herczeg László - gitár

Kludovácz Csaba - dob

[2025.10.24.]