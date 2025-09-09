2025. szeptember 10. | szerda | Nikolett, Hunor nevenapja
 
H-music
Ossian

Megjelent az Ossian új nagylemeze

Célpont a szívemen címmel 2025 szeptember 5-én jelenik meg az Ossian új nagylemeze. Az albumra 12 tétel került - a kulcsszó a változatosság, és folytatva az előző kiadványok zenei és szövegbeli szellemiségét, az újabb kori ízek és a pozitív hangvétel dominál mindvégig. A megjelenés előtt a címadó dallal is megismerkedhetünk, amelyhez egy szöveges, visual videó is készült, amely Kodolányi Imola munkája.

Az Célpont a szívemen CD egy 24 oldalas - interjúkat, két posztert, és egy lemezismertetőt tartalmazó - tematikus H-Music magazinnal érkezik majd, de LP-n, és pendrive-on is előrendelhető - pólókkal, többféle rajongói csomag részeként, akár további Ossian relikviákkal.
Előrendelés

A nagy sikerű és teltházas tavaszi turnékör és a nyári fesztivál-fellépéseket követően a fővárosi lemezbemutató koncertre szeptember 13-án kerül sor, helyszín a Barba Negra. Az estet Rudán Joe akusztikus produkciója nyitja.
Jegyek

H-Music Hungary

[2025.09.09.]

