Világszám! Keménykalap és krumpliorr ősbemutató a Magyar Színházban

December 5-én gyermeki zsibongás, kíváncsi izgatottság és önfeledt nevetés költözött a Magyar Színház falai közé: hatalmas várakozás övezte a Keménykalap és krumpliorr zenés mesejáték ősbemutatóját. A produkció már az első pillanattól kezdve igazolta, hogy a legendás történet ma is éppen olyan szerethető, mint amikor évtizedekkel ezelőtt először meghódította a közönséget.

Ki ne emlékezne a legendás filmsorozatra és azokra a felejthetetlen karakterekre, akik generációk gyermekkorát határozták meg? A kedvelt klasszikus ezúttal eddig sosem látott formában kelt életre a színpadon Nagy Viktor rendezésében. Tóth Péter és Hegyi György fülbemászó dalai mind a gyerekeket, mind a felnőtteket magukkal ragadták, pillanatok alatt közönségkedvencekké váltak. Ondraschek Péter látványos jelmez- és díszletvilága megteremtette az előadás különleges atmoszféráját: visszatértek a filmekből ismert ikonikus részletek, ugyanakkor a modern vizuális megoldások új színt és dinamizmust adtak a kalandok helyszíneinek.

Kisrece (Zolnai András Noel / Kocsis Gergő Levente) és a Vadliba őrs tagjai elszántan vetették bele magukat az eltűnt állatok ügyének felderítésébe. A fiatal színészek kivételes magabiztossággal és hitelességgel formálták meg karaktereiket. Játékuk nem csak a gyermeki könnyedséget hordozta, hanem meglepő pontossággal idézte fel az eredeti szereplők személyiségét is. A közönség soraiból többen hangsúlyozták: az ifjú tehetségek az előadás egyik fénypontját jelentették. A barátok rafináltan jártak túl az „elátkozott” fagylaltárus, Bagaméri (Csankó Zoltán) eszén, kalandjaik során pedig olyan ikonikus karakterekkel találkoztak, mint például a híres-neves plakátragasztó, Lópici Gáspár (Szatmári Attila) vagy a mindig szórakoztató Leopoldi (Rancsó Dezső). A nyomozás sikerrel zárult, a darab csúcspontját pedig a Hörömpő Cirkusz bámulatos műsora adta. Végül a társaság nem csak a rejtélyt oldotta meg, hanem a nevetés erejével Péterke (Szalai Nóra Lola / Berta Panna Róza) gyógyulásához is hozzájárult. A premier napján teltház fogadta a társulatot, a nézők pedig hosszan tartó, lelkes tapssal jutalmazták az alkotók munkáját.



A Magyar Színház új bemutatója egyszerre tiszteleg a kultikussá vált könyv és filmek öröksége előtt, miközben friss, mai formában teszi újra átélhetővé a gyerekek kalandokkal és humorral teli világát. A színház célja, hogy egyszerre idézze fel az emlékeket, és teremtsen újakat – a premier sikere alapján pedig mindez hiánytalanul megvalósult. A reakciók egyértelművé tették: ez az előadás sokkal több puszta mesejátéknál. A Keménykalap és krumpliorr színpadi változata egy közös élmény, amely képes valódi hidat létrehozni a generációk között, miközben újra és újra bebizonyítja, milyen időtlen ereje van a barátságnak és a gyermeki kíváncsiságnak.

Magyar Színház

Fotó: Magyar Színház - Tarnavölgyi Zoltán



[2025.12.15.]