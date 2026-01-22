2026. január 24. | szombat | Timót nevenapja
 
Techno metalcore party az MVM Dome színpadán - Electric Callboy koncerten jártunk

2025. november 24-én lépett fel az MVM Dome-ban a „techno metal” banda, az Electric Callboy csapata, mi pedig megnéztük.

Az estét két előzenekar is kísérte, lássuk időrendben az eseményeket.

Az estét a 2018-ban alakult brit electro rock duo, a Wargasm indította. Lendületes, bő fél órás műsorral alapozták meg a hangulatot.

Második fellépő a brit metalcore csapat, a Bury Tomorrow legénysége.

Nyáron láthattuk őket a Rockmaraton fesztiválon, ahol én első sorból élveztem a tömeges crowd surfinget, amire most is buzdították a közönséget, ezt most fentről, kényelemből néztem, imádtam a látványt.

Izmos, zúzós negyven perccel spannolták a nagyérdemű kedélyeit.

Kis szünet, és elérkeztünk az este főszereplőihez.

Az MVM Dome csordultig telt.

A zenekar szó szerint berobbant a színpadra, berúgva az MVM Dome oldalát techno-rave metallal. Gigantikus füst, gigantikus kivetítők, lézer show, tűz, lángcsóvák, robbanások a megfelelő pillanatokban, volt minden, ami kell a pazar látványhoz és hangulathoz.

Az Electric Callboy 2010-ben alakult német metal banda, kizárólag szatirikus, ironikus dalszövegekkel és céllal szórakoztatják a nagyérdeműt. Húsz évvel ezelőtt még senki nem gondolta, hogy az elektronikus happy hardcore #Scooter és a metalcore összeér, és íme.

Techno-rave metal a színpadon. A zenekar egyébként kompletten elmeháborodottak gyülekezete természetesen pozitív értelemben. Imádtam őket.

A második dalnál nyolcvanas-kilencvenes évek „susogó tornaruha szettjében” jelentek meg, az este folyamán még ezerszer átöltöztek.

A következő daloknál még maradt a „susogós” tréningruha szett, fejpántokkal kiegészítve, hogy senki ne tudja eldönteni, hogy rave party vagy hajmetal banda koncertjén van. Minden volt itt egybegyúrva. Következő szakaszban érkeztek a hörgős metalcore tételek, itt kis rövid naci póló (nyolcvanas évek) szettben. Egyik pillanatban headbangeltünk (refrénnél), verse részeknél már táncoltunk.

Egy DJ is feljött a színpadra pár dal erejéig, amíg a srácok újra átöltöztek. DJ pult és elektronos gitár, ez is összeért.

Következett pár zúzosabb, vagy akár táncolós techno metalcore tétel, lángcsóvák közepette, szolidabb bőr szerkót, azaz inkább „ninja szerkót” öltött magára a csapat. A közönség egyébként végig tombolta a két órát, a hátsó sorokban is ment a tánc, illetve az első tíz soron belül circle pit, crowd surf, minden volt. Imádtam nézni fentről a hullámzó, tomboló tömeget, de még az ülőhelyeken is táncoltunk.

Dobszóló is volt, az el nem maradhat sehol, ez is techno elektronikus dobokkal kiegészítve, és ezalatt a két énekes „átevezett” a középső kis színpadra, pár akusztikus dal erejéig.

Itt természetesen be kellett világítanunk az MVM Dome -ot telefonjaink vakuival, ami mindig pazar látványt nyújt.

Ezután megint egy kis rave metal party következett, az „Everytime we touch” dal feldolgozása rave-techno/metal verzióra parádés, majd az utolsó dalra robot szerű nejlon ruhát (fehér felső, sárga nadrág) és gomba parókát öltöttek a srácok, így az egyen szettben még látványosabb volt a tánc és az ugrálás a színpadon.

A végén konfetti, tűzijáték, piro, lángcsóvák egyszerre búcsúztatták a műsort, a zenekar tagok pedig puskából lövöldöztek pólókat a közönségbe, hogy a szerencsések megküzdhessenek az ajándék relikviákért.

Óriási buli volt, a zenekar teljesen elmebeteg (a szó nemes értelmében), így pontosan azt kaptuk amire számítani lehetett tőlük. A vártnál is jobban szórakoztam, és ahogy elnéztem a közönséget, húszezer ember szórakozott, bulizott egy hatalmasat ezen az estén.

Jövünk máskor is, amint visszatérnek, mert biztosak lehetünk benne, hogy jól fogunk mulatunk.

Köszönjük a szervezést a Concerto Music Hungary csapatának!

Balázs Adrienn

Videók

Setlist

1. TANZNEID
2. Still Waiting (Sum 41 cover)
3. Tekkno Train
4. Hypa Hypa
5. MC Thunder
6. Neon
7. Pump It
8. Hurrikan / Overkill / All the Small Things / Bodies / Song Request
9. Revery
10. Hate/Love
11. Mindreader
12. Monsieur Moustache vs. Clitcat / Muffin Purper-Gurk / We Are the Mess/ Crystals
13. Drum Solo
14. Fuckboi (Acoustic played in the crowd)
15. Everytime We Touch (Maggie Reilly. cover) (Acoustic played in the crowd, ending
on stage)
16. MC Thunder Il (Dancing Like a Ninja)
17. Elevator Operator Encore:
18. RATATATA (BABYMETAL x Electric Callboy, song)
19. Spaceman
20. We Got the Moves

[2026.01.22.]

