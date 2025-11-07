Parkway Drive: most szombaton játszanak az MVM Dome-ban!

Most szombaton érkezik Budapestre a Parkway Drive 20 éves, jubileumi turnéja. Az ausztrál metalcore zenekar már hetek óta Európát járja, Németország, az Egyesült Királyság és a kontinens nyugati fele után érkeznek Prágába, majd 8-án Budapestre.

A srácok teljesen „hazai” line-uppal utaznak: a szintén ausztrál The Amity Affliction és a Thy Art Is Murder alapozása után lépnek színpadra. Minden korábbinál látványosabb és tüzesebb produkcióval érkeznek; időnként tényleg eszelősen sok piróval nyűgözik le közönséget, és akkor a különböző forgó, lebegő elemekről, dobosokról, énekesekről még nem is beszéltünk... A Sacred így nézett ki pár hete Londonban:

November 8-án, szombaton az MVM Dome-ban láthatjuk őket Budapesten, az estére néhány ülő és állójegy még elérhető, akár a helyszínen is.

A CONCERTO Music bemutatja: Parkway Drive 20 Year Anniversary European Tour 2025

2025. november 8., szombat 17 óra

Budapest, MVM Dome

Parkway Drive, Thy Art Is Murder, The Amity Affliction koncertek

Belépő: ülőhelyek 21.900 – 29.900 Ft, állóhelyek 29.900 Ft. VIP Lounge: 69.900 Ft

[2025.11.07.]