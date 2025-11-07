2025. november 7. | péntek | Rezső nevenapja
 
Regisztráció 
Belépés Belépés
Keresés
RSS RSS Hírek Hírek Meghallgattuk Meghallgattuk Ajánlók Ajánlók Fesztiválok Fesztiválok Interjúk Interjúk
zene.hu a kezdőlapom feliratkozás hírlevélre
Lemezek
Programok
Jegyvásárlás
Jegy.hu
MaZeSzak
Fórum
Slágerlista
Apróhirdetés
Zenészinfó
Játék
Zeneletöltés
 
 
 
zenés állások
Oldal.info
 
  
 
Kapcsolódó cikkek
Parkway Drive koncert 2025-ben Budapesten!
Az Electric Callboy 2025-ben már az MVM Dome-ba tér vissza!
Parkway Drive: szimfonikus este a Sidney-i Operaházban, ősszel koncert Budapesten
Megérkezett az új Rasmus album! Novemberben koncert Budapesten
Novemberben beveszi az MVM Dome színpadát is az Electric Callboy
Kapcsolatok
Parkway Drive
Concerto Music

Parkway Drive: most szombaton játszanak az MVM Dome-ban!

Most szombaton érkezik Budapestre a Parkway Drive 20 éves, jubileumi turnéja. Az ausztrál metalcore zenekar már hetek óta Európát járja, Németország, az Egyesült Királyság és a kontinens nyugati fele után érkeznek Prágába, majd 8-án Budapestre.

A srácok teljesen „hazai” line-uppal utaznak: a szintén ausztrál The Amity Affliction és a Thy Art Is Murder alapozása után lépnek színpadra. Minden korábbinál látványosabb és tüzesebb produkcióval érkeznek; időnként tényleg eszelősen sok piróval nyűgözik le közönséget, és akkor a különböző forgó, lebegő elemekről, dobosokról, énekesekről még nem is beszéltünk... A Sacred így nézett ki pár hete Londonban: 

November 8-án, szombaton az MVM Dome-ban láthatjuk őket Budapesten, az estére néhány ülő és állójegy még elérhető, akár a helyszínen is.

A CONCERTO Music bemutatja: Parkway Drive 20 Year Anniversary European Tour 2025
2025. november 8., szombat 17 óra
Budapest, MVM Dome
Parkway Drive, Thy Art Is Murder, The Amity Affliction koncertek
Belépő: ülőhelyek 21.900 – 29.900 Ft, állóhelyek 29.900 Ft. VIP Lounge: 69.900 Ft
Jegyek 

[2025.11.07.]

Megosztom:

Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned)
lap teteje
 
apróhirdetés
© SirOeshImpresszumMédiaajánlatSiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu

Legolvasottabb cikkek

As I Lay Dying - új feljezet, új dal, újra  Budapesten
Megjelent a Metrora, Broken Mind EP-je, szöveges videón a minialbum záró tétele
Egy felnövéstörténet vége - orbit először hozza el lebegős dalait Budapestre
Visszatért hozzánk a holland gitárhős - Julian Sas koncerten jártunk
A redőny dilemmája: kézi vagy elektromos legyen?
Radnótit énekel az amerikai énekesnő, Sari Schorr
Tankcsapda a Budapest Parkban új dallal, új lendülettel örökké tartó energiával
A blues gitár mágus visszatért hozzánk - Dan Patlansky koncerten jártunk
Az Akvárium Klubba költözik a Wolf Alice koncertje
Megjelent a Magma Rise 2010-es debütáló albumának jubileumi újrakiadása
Új köntösben a "Szabadság, szerelem!"
Eric Clapton végre újra Magyarországon
Kiderült! Ennyi ember bulizott idén a Budapest Parkban
W.A.S.P. koncert októberben: a teljes debütalbumot eljátssza majd Blackie Lawless!
A Fat Freddy’s Drop Budapestre is elhozza a Based on a True Story jubileumi turnéját

Egyszer ezt is látni kell! - Katy Perry koncertbeszámoló
A 2025-ös év nem szűkölködik...

Visszatért hozzánk a holland gitárhős - Julian Sas koncerten jártunk
Szeptember 27-én Julian...
A blues gitár mágus visszatért hozzánk - Dan Patlansky koncerten jártunk
Dallamos death és folk metal este a Barba Negraban - Arch Enemy koncerten jártunk
Elisabeth - egy legenda új arca
Morcheeba örömzene a Barba Negrában
Tolkien a Barba Negraban - Wind Rose koncerten jártunk 
beszámolók még