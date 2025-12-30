Beyond The Black lemezbemutató koncert januárban

A Beyond The Black friss lemezével, és egy lendületes szimfonikus metal esttel nyitja a 2026-os évet a Concerto Music: Jennifer Habenék január 22-án érkeznek a Barba Negrába, előttük pedig a Setyøursails és Seraina Telli is színpadra lép.
Új stúdiólemezzel indítja a 2026-os évet a Beyond The Black. A német szimfonikus metal zenekar január 9-én adja ki Break The Silence című, hatodik nagylemezét, a Nuclear Blast gondozásában. A lemez kapcsán több videó is készült, a címadó videója már néhány hónapja elérhető.
A zenekar az új lemezen ethno elemeket kever a jól ismert, lendületes szimfonikus metal megoldásokkal. A dalok az emberek közötti kapcsolódás fontosságát járják körbe egy olyan világban, ahol a megosztottság és az egymástól való elszigetelődés egyre égetőbb probléma.
Jennifer Haben énekes így nyilatkozott a lemezről: „A Break The Silence albumon megnyitottuk az utat új hatások és együttműködések előtt. A szimfonikus és népzenei elemek, valamint a meghívott vendégművészek saját stílusa hozzájárulnak ahhoz, hogy ez az album tükrözze mindazt, amit a határok nélküli zenekészítésben szeretünk. Erőteljes elegye annak, akik vagyunk, és ami felé tartunk.”
A Beyond The Black a szimfonikus metal színterének viszonylag friss, és egyben az egyik legizgalmasabb zenekara. A 2015-ös debütáló album, a Songs Of Love And Death rögtön sikert aratott Németországban, hetekig szerepelt a német Top 15-ben, és elnyerte a Metal Hammer legjobb debütalbumnak járó díját. A 2016-os Lost In Forever lemezzel már Európában és Japánban turnéztak, és azóta felléptek a Wackenen, ileltve olyan zenekarokat kísértek, mint az Aerosmith, a Korn, a Scorpions, a Saxon vagy a Within Temptation.
Harmadik lemezükkel már húsz állomásos önálló turnét indítottak, majd érkezett a Horizons korong, a pandémia után pedig az ötödik, saját név alatt kiadott album, ami új magasságokba emelte a csapat népszerűségét, és idén már Latin-Amerikában is megmutatták magukat.
A 2026-os Rising High turné ezt a sorozatot folytatja: január 22-én a Barba Negrában játszanak. Vendégként végül a dögös kölni metalcore csapat, a Setyøursails érkezik, 2024-es, Bad Blood című lemezét bemutatva.
Előttük pedig egy összetéveszthetetlen orgánumú énekesnő lép színpadra: a svájci Seraina Telli a Burning Witches frontasszonyaként vált ismertté, és karakteres hangja, karizmatikus előadásmódja most a hard rock, az alternatív és a pop határmezsgyéjén mozgó szólózenéjében teljesedik ki.
A Concerto Music bemutatja: Rising High 2026 Tour
2026. január 22., csütörtök 19 óra
Budapest, Barba Negra Blue Stage
Beyond the Black, Setyøursails, Seraina Telli koncertek
Belépő: elővételben 8.900 Ft, január 1-től 9.900 Ft Jegyek
[2025.12.30.]
Megosztom:
Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás
A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).
Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.
A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.