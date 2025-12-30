Beyond The Black lemezbemutató koncert januárban

A Beyond The Black friss lemezével, és egy lendületes szimfonikus metal esttel nyitja a 2026-os évet a Concerto Music: Jennifer Habenék január 22-án érkeznek a Barba Negrába, előttük pedig a Setyøursails és Seraina Telli is színpadra lép.

Új stúdiólemezzel indítja a 2026-os évet a Beyond The Black. A német szimfonikus metal zenekar január 9-én adja ki Break The Silence című, hatodik nagylemezét, a Nuclear Blast gondozásában. A lemez kapcsán több videó is készült, a címadó videója már néhány hónapja elérhető.

A zenekar az új lemezen ethno elemeket kever a jól ismert, lendületes szimfonikus metal megoldásokkal. A dalok az emberek közötti kapcsolódás fontosságát járják körbe egy olyan világban, ahol a megosztottság és az egymástól való elszigetelődés egyre égetőbb probléma.

Jennifer Haben énekes így nyilatkozott a lemezről: „A Break The Silence albumon megnyitottuk az utat új hatások és együttműködések előtt. A szimfonikus és népzenei elemek, valamint a meghívott vendégművészek saját stílusa hozzájárulnak ahhoz, hogy ez az album tükrözze mindazt, amit a határok nélküli zenekészítésben szeretünk. Erőteljes elegye annak, akik vagyunk, és ami felé tartunk.”

A Beyond The Black a szimfonikus metal színterének viszonylag friss, és egyben az egyik legizgalmasabb zenekara. A 2015-ös debütáló album, a Songs Of Love And Death rögtön sikert aratott Németországban, hetekig szerepelt a német Top 15-ben, és elnyerte a Metal Hammer legjobb debütalbumnak járó díját. A 2016-os Lost In Forever lemezzel már Európában és Japánban turnéztak, és azóta felléptek a Wackenen, ileltve olyan zenekarokat kísértek, mint az Aerosmith, a Korn, a Scorpions, a Saxon vagy a Within Temptation.

Harmadik lemezükkel már húsz állomásos önálló turnét indítottak, majd érkezett a Horizons korong, a pandémia után pedig az ötödik, saját név alatt kiadott album, ami új magasságokba emelte a csapat népszerűségét, és idén már Latin-Amerikában is megmutatták magukat.

A 2026-os Rising High turné ezt a sorozatot folytatja: január 22-én a Barba Negrában játszanak. Vendégként végül a dögös kölni metalcore csapat, a Setyøursails érkezik, 2024-es, Bad Blood című lemezét bemutatva.

Előttük pedig egy összetéveszthetetlen orgánumú énekesnő lép színpadra: a svájci Seraina Telli a Burning Witches frontasszonyaként vált ismertté, és karakteres hangja, karizmatikus előadásmódja most a hard rock, az alternatív és a pop határmezsgyéjén mozgó szólózenéjében teljesedik ki.

A Concerto Music bemutatja: Rising High 2026 Tour

2026. január 22., csütörtök 19 óra

Budapest, Barba Negra Blue Stage

Beyond the Black, Setyøursails, Seraina Telli koncertek

Belépő: elővételben 8.900 Ft, január 1-től 9.900 Ft

Jegyek

