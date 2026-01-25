2026. január 25. | vasárnap | Pál nevenapja
 
Harry Styles itt van, és azonnal sláger lett: megérkezett az Aperture újdonsága!

Harry Styles legújabb klipje, az Aperture január 23-án debütált, és már több mint 7,5 millióan látták, sőt a YouTube trending 26. helyén nyitott! A videó ízelítőt ad a március 6-án érkező új albumból, mely a Kiss All The Time. Disco, Occasionally. címet kapta. Ha még nem láttad, mindenképp csekkold a vizuális élményt és a friss hangzást!

[2026.01.25.]

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
