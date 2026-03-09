Négy koreai koncert is várható a közeljövőben Budapesten

K-pop és k-rock koncerteknek is örülhetünk tavasszal. Park Junhee március 24-én, a Trendz április 7-én, a Cloudian rockbanda április 12-én, az Everglow pedig május 28-án lép fel nálunk.

Múlt héten végre kiderült, hogy az A.C.E. K-pop csapat szólókarrierbe kezdett tagja, Park Junhee is ellátogat Budapestre, március 24-én az Analog Music Hall színpadára, az Into The Ocean turné keretein belül. Az A.C.E leadere 2025-ben debütált szóló énekesként a saját kiadója, a H&P Entertainment alatt a Supernova című dallal, amit a rajongók örömmel fogadtak. Nem sokkal később megjelent az első szólóalbuma The First Day & Night címmel. A magyar rajongók nagyon örülnek, hogy hozzánk is ellátogat.

A TRENDZ is visszatér hozzánk. Április 7-én az Akváriumban koncerteznek. Az előző magyarországi koncertjük után egy még nagyobbal készülnek, új dalokkal és sok meglepetéssel a magyar rajongók számára.

A hét tagú csapat (akik a Z generáció trendjét formálják), egy olyan banda, akik nem azonnal lettek népszerűek, de a kemény munkájuknak köszönhetően hamarosan széles körben elterjedt a zenéjük. A rajongóik az energikus, lehengerlő színpadi jelenlétüket dicsérik. A szokásos divat helyett az autentikus hangzásra törekednek. Stílusukat erőteljes koreográfiák jellemzik. Legismertebb dalaik a New Dayz, a Vagabond, és a My Way.

A Cloudian másodjára érinti turnéjával hazánkat, április 12-én, lépnek fel az Analog Music Hallban.

A csapat nemrég nálunk zárta az első európai turnéját, ahol nagyon lelkes közönség fogadta őket. Most egy kicsit más felállásban, háromtagú bandaként térnek vissza hozzánk. Jelenleg Brighten, Logan és OM a csapat tagjai, akiket annál nagyobb szeretettel várunk vissza. A korábbi csapattagok (Liam, NN és Han) magánéleti és egészségügyi gondok miatt hagyják ki ezt a turnét, de nem zárták ki annak lehetőségét, hogy újra csatlakoznak a bandához.

A 2017-ben alakult banda zenéjére az epikus hangzásvilág jellemző. Dalaik sokszor filmszerűek és balladai elemeket tartalmaznak. A The Unknow Tale című dal foglalja legjobban össze a banda stílusát. A Cloudiannek különleges jelentése van. A Cloud+ian (valaminek az emberei) szavak kombinációjából alkották meg az együttes nevét. A teljes nevet talán úgy lehetne lefordítani, hogy emberek a felhők felett. Ahogy egy interjúban kifejtették: “ez a név mutatja az égig érő álmok utáni törekvésünket, és egyben a zenénk világnézetét is.”

Az Everglow lánycsapat is bejelentette az európai turnéját, az első néhány közzétett állomás között Budapest is szerepel, május 28-án a Dürer Kertben lépnek fel.

Az Everglow egy dél-koreai lánycsapat, amely 2019-ben debütált. A jelenleg négy tagból álló formáció erőteljes, karizmatikus koncepciójáról és látványos előadásairól ismert. Debütáló daluk, a Bon Bon Chocolat gyorsan nemzetközi figyelmet hozott számukra, majd olyan slágerekkel erősítették meg népszerűségüket, mint az Adios és a Dun Dun. Zenéjükre az elektronikus tánczene (EDM) jellemző. Az Everglow különösen erős nemzetközi rajongótáborral rendelkezik, és a K-pop negyedik generációjának egyik meghatározó csapataként tartják számon, így biztosra vehetjük, hogy nagy érdeklődésre számíthatnak.

Szigeti Emese

[2026.03.09.]