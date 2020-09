Gratulálunk! Lakatos Mónika életműdíját kap Lakatos Mónika, a Romengo és a Cigány Hangok énekesnője kapja a Womex idei életműdíját a budapesti világzenei expón október 24-én. Az előadó, aki a Muzsikás (2008) után a második magyar díjazott a Womex történetében, fellép a rangos eseményen a Müpában. A szerdai online sajtótájékoztatón Weyer Balázs, a szervező Hangvető programigazgatója jelentette be a hírt. Elmondta, hogy méltatásában a Womex kiemelte: csodálatos hangja mellett Lakatos Mónika művészetében hitelesen közvetíti az érzelmeket, sokrétűen jeleníti meg a cigány hagyományokat. Hozzátette: az 1994 óta évről évre megszervezett világzenei expón Lakatos Mónika lesz az első cigány életműdíjas (Womex Artist Award). A díjat eddig mások mellett olyan sztárok kapták meg, mint a pakisztáni Nusrat Fateh Ali Khan, a Muzsikás együttes, a dél-afrikai Hugh Masekela, a finn Värttinä, a portugál Mariza, a trinidadi Calypso Rose, a szenegáli Cheikh Lo vagy az amerikai Kronos Quartet.



"Kettős identitásom van: oláh cigány és magyar vagyok egyszerre, amitől több vagyok, nem kevesebb. Ez a díj felhívhatja a széles figyelmet arra, milyen értékes tud lenni kisebbségként a cigány zene. Mi beleszülettünk ebbe a kultúrába és próbáljuk hitelesen átadni, amiben felnőttünk, amiben élünk" - fogalmazott Lakatos Mónika a sajtótájékoztatón.



Az előadó korábban a Romengóval kétszer is bekerült a WMCE rangos nemzetközi világzenei lemezlista első tíz helyezettje közé és ugyanez sikerült szólóanyagával, a Romanimóval is. Az MTI kérdésére az énekesnő elmondta: október 24-én a Lakatos Mónika és a Cigány Hangok formációval lép fel a Müpában az életműdíj átadásához kapcsolódva.



"Egy órát fogunk játszani, régi cigány dalokat adunk elő. Azért lett az együttes neve is Cigány Hangok, mert próbálunk minél több hangot, előadót bemutatni, köztük olyanokat is, akik nem profik és a közönség kevésbé ismeri őket" - fejtette ki. A zenekar friss lemeze hamarosan megjelenik, akárcsak Lakatos Mónika másik együttese, a Romengo harmadik korongja, illetve második szólólemeze.



A világzene legnagyobb nemzetközi eseményének, a szakmai vásárt, konferenciákat, showcase fesztivált is kínáló Womexnek október 21. és 25. között - 2015 után - immár másodszor lehet házigazdája Magyarország, a járványhelyzetre tekintettel azonban a programokat jórészt virtuálisan tartják meg. A szakmai zsűri által beválasztott külföldi előadók nem utazhatnak Budapestre, bár bemutatkozó anyagaik elérhetőek lesznek.



"Dolgozunk azon, hogy a pandémia elmúltával a közeljövőben Budapest újra 100 százalékos Womexet rendezhessen. Célunk, hogy a magyar résztvevők az idei rendezvényből is minél többet profitáljanak" - hangsúlyozta Bellay Szilvia, a Hangvető operatív vezetője.



Az idei Womexen lesznek élő koncertek is: négy kiválasztott magyar fellépő szűk közönség előtt, a nemzetközi világzenei szakma előtt virtuálisan mutathatja meg magát. A Budapest Ritmo feat. Womex elnevezésű eseményt október 22-től 24-ig tartják, ezen a Dalinda, a Magos, a Babra és az Ötödik Évszak játszik a Müpa Fesztivál Színházában.



Weyer Balázs elmondta: a regionális színpadon két lengyel, egy-egy szlovák, cseh, bosnyák, szerb, román, szlovén és osztrák előadó is lehetőséget kap. Emellett további, korábban a Womexet már járt zenekarok is felléphetnek; róluk később adnak tájékoztatást.



Mint elhangzott, a Womex előtt, október 9-én és 10-én három fővárosi piacon, a Millenáris parkban, a Hunyadi téren és a Rákóczi téren Budapest Ritmo Pikniket tartanak. A különleges eseményen a hazai világzenei színtér számos képviselője ad ingyenes koncertet.



A Budapest Ritmo Piknik az öt éve létező Budapest Ritmo járványbarát újragondolása. Összesen tizenöt szabadtéri koncerttel várják a közönséget, fellép a Várkonyi Csibészek, Sena Dagadu, a iNosnach, Balogh Kálmán és Lukács Miklós cimbalomduója, a Los Orangutanes, Lakatos Mónika és Rostás Mihály Mazsi duója, a Csángálló, az Etnorom, a Meybahar, a Borbély-Dresch Quartet, a Branka Trio, a Meszecsinka, a Le Rom, a Romano Drom és Paár Julcsi Hangolója. MTI [2020.09.24.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Kreatív, ügyeskezű gitáros kerestetik zenekar [2020.09.15.]

zeneszerzés szolgáltatás [2020.08.26.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu