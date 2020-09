Fazil Say helyett Bogányi Gergely ad szólóestet a Müpában Fazil Say helyett Bogányi Gergely ad szólóestet a Müpában szeptember 29-én, a műsorban Chopin és Liszt művei hangzanak el. Fazil Say a világjárvány miatt nem utazhat Törökországból Budapestre. Bogányi Gergely vállalta a beugrást szeptember 29-én, így a közönség ezen az estén nem marad koncert nélkül.

A hangversenyen nem lesz szünet, a teremben nagyjából hatszáz széket üresen hagynak, így teremtve meg a lehetőséget a távolságtartásra. A koncerten kötelező a szájat és orrot eltakaró maszk viselése - közölték a szervezők szerdán az MTI-vel.



A Fazil Say koncertjére váltott jegyek és bérletek erre a hangversenyre is érvényesek. Ha valaki a megváltozott program miatt szeretné visszaváltani a jegyét, akkor szeptember 27-én éjfélig e-mail-ben küldje el jegyének kódszámát, pontos helyét, valamint bankszámlaszámát az mvmkoncertek@gmail.com e-mail-címre. Ha bérlettel rendelkező vendég szeretné lemondani az előadást, akkor elegendő a pontos hely megjelölése. A Zongora-sorozat bérleteseit csak év végén, a teljes sorozat befejezésekor tudja kárpótolni a Jakobi Koncert Kft. A koncertre a jegyvásárlás lehetőségét a szervező lezárta. MTI [2020.09.24.]

