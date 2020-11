Balázs Pali: "Életem legszabadabb nyara volt ez" A kétszeres Fonogram-díjas énekes az elmúlt években is megállás nélkül dolgozott, soha nem vett ki magának nyári szabadságot. Az idei évben újrahangszerelt albumot adott ki, sikeres TV műsor házigazdája, nemrégiben pedig megjelent életigenlő, léleksimogató videoklipje a "Vár rám az élet", amely több mint 160 ezer kattintásnál tart a legnagyobb videómegosztó portálon. De mégis mikor van ideje a pihenésre? Erről mesélt nekünk Pali: - Hosszú idő, 23 év után mentem el szabadságra, igaz, most egyben "vehettem ki" a koronavírus okozta helyzet miatt a pihenésre szánt heteket. Mi sem jártunk másképpen, mint a hazai zenekarok, hiszen rengeteg koncertünk maradt el, köztük olyan hétvégék, amikor 3 nap 3 országban léphettünk volna fel. Mégis az elmúlt időszak nagyon különleges felfedezéseket tartogatott számomra. Életem legszabadabb nyara volt ez, amelyben a reggeli madárcsicsergés hangja, a természet közelsége, a kirándulásaim során a szép tájak, mind-mind elvarázsoltak. Majdnem minden héten egyszer, szinte csak úgy céltalanul elindultam kocsikázni, felfedezni vidékeket. Néha olyan kőrnyékre is eljutottam, ahol az elmúlt években koncertet is adhattam. Korábban a rohanó tempó miatt nem volt időm ezeket az apró csodákat felismerni. Amikor Nyugat-Magyarországról rohanva Erdélybe egy út széli parkolóban, a turnébuszban pár óra alvással járod végig ezeket a helyeket, fel sem tűnik, milyen csodálatosak valójában. A Vár rám az élet című vadiúj dalom ennek a felfedezésnek lett egy fontos lenyomata a pályafutásomban. Balázs Pali jelenleg zenekarával vadonatúj koncertműsorát próbál és természetesen új dalokon dolgozik! [2020.11.06.] Megosztom: