Erdőhegyi Brigitta - "Elkészült életem talán legfontosabb dala"

A méltán híres nemzetközi kisfilm folytatásaként, elkészült Erdőhegyi Brigitta legújabb videoklipje.



"Mint már köztudott, a közelmúltban a "No Time the Die" című legújabb 007-es filmet támogató egyik világmárkával együttműködésben készült egy magyar, James Bond hangulatú nemzetközi film. Exclusive felkérést kaptam a produkció zenéjének elkészítésére és előadására. Felettébb megtisztelő volt Sophia Loren, Gorbacsov és a Depeche Mode után egy újabb, rendkívül különleges és ritkaságszámba menő nemzetközi projektben részt venni. - nyilatkozta Erdőhegyi Brigitta énekesnő, legújabb önálló dala és annak vadonatúj videóklipje kapcsán, mely - mint ahogyan már tőle megszokhattuk - különleges sztorinak köszönhetően született.



Erdőhegyi Brigitta, a „magyar James Bond” Tordai István és a többi - kizárólag magyar – alkotó, munkájának köszönhetően, nem mindennapi dal és klip született, mely minőségében és hangzásvilágában felér nemzetközi versenytársaihoz.



"Mindvégig éreztem, hogy hogy ebben a dalban és klipben, igazán önmagam lehetek. Az alkotói szabadság igazán önazonos dalt eredményezett, zenei hangzásvilágát és üzenetét tekintve egyaránt.”



„Az elegáns, finom képsorokban is a klasszikus mozis látványvilágra törekedtünk. A dal karakteréhez, atmoszférájához hűen, leheletnyi utalásokkal igyekeztünk folytatni a kémtörténetet, a Gödöllői Királyi Kastély patinás helyszínein, autentikus szereplőkkel. Tordai István ezúttal nem csak, mint „magyar James Bond”, hanem rendezőként is részt vett a projektben.”



„Kiemelten fontos számomra a dal mondanivalója, mely lelkem legmélyéről tör fel. A bennem élő énekesnő oly régóta várta már, hogy ezt, ilyen köntösben megénekelhesse a mai kor emberének. Eddigi életem talán legfontosabb dalának legfőbb üzenete, ami egyben a címe is: Hagyjuk el a sötétséget! Leave the Dark!” – mondta az énekesnő.



„Magasan szárnyaló dal született, mely szerintem a földkerekség bármely színterén megállja a helyét, ezért igazi kihívás volt képeket komponálni a dallamokhoz. Tekintve, hogy a férfi főhős alakítása mellett ezúttal rendeztem is és mivel ezelőtt még sosem rendeztem videoklipet, csak remélhetem, hogy a képi világ méltó lett a zenéhez. Visszajelzések alapján az előző filmünk igen magas színvonalú lett, ezért bízom benne, hogy a folytatás is hasonló fogadtatásra talál.” – mondta Tordai István. Erdőhegyi Brigitta új klipje, Leave the Dark címmel már megnézhető itt:

