A gazdag széki gyűjtésekből merített lemezén Sőregi Anna A Táncháztalálkozó alkalmából a Fonó gondozásában jelent meg Sőregi Anna első szólólemeze Széki versek címmel. A gazdag gyűjtési állományból merítő anyag egy könyv része, amelybe a szövegek mellett Korniss Péter legendás széki fotósorozatának néhány darabja is bekerült. "Amikor a lemez anyagával foglalkozni kezdtem, Szék felgyűjtöttségének köszönhetően a bőség zavara fogadott. Nemcsak a szövegek nagy mennyisége, ezerfajta variációja árasztott el, mint a tengervíz, hanem az érzelemből fakadó, különleges előadási stílus, hangvétel, hangszín is, ami a múlt széki énekeseire általánosan jellemző" - idézte Sőregi Annát a Fonó által az MTI-hez eljuttatott ajánló.

Az előadó a széki énekesek közül Ungvári Mártonné Prózsa Zsuzsát, Sípos György Sándorné Juhos Zsuzsát, Papp Mártonné Fülöp Máriát, Csorba Jánost, Szabó Varga Györgyöt és Székely Ferencet említette mesterei között, bár már nem találkozhatott velük. "Az az eltűnt világ, amit ők éltek, és életükkel, művészetükkel képviseltek, számomra olyan értéket képvisel, amit mai életemben is szívesen látok viszont".



A táncházba járók számára Szék nevéhez szervesen kapcsolódnak Korniss Péter hatvanas-hetvenes években ott készített fényképei. A fotóművész képein megelevenednek a füstös, kis parasztházbéli szobák, ahonnan a táncház-modell világhódító útjára indult. A lemez ajánlója kitér arra, hogy a táncházak egykor a párválasztás időszakához kapcsolódtak, ez is magyarázza a lemezen szereplő szövegek

tiszta, érzelemgazdag, a szerelemhez kötődő burjánzását.



"Sok esetben e versben megfogalmazott érzelmek a 19. század költőinek mesterműveiből szakadtak ki és kezdték élni folklorizálódott életüket. E költői világ őszintesége, és hozzám, egy 21. századi fiatalhoz is szóló üzenetei régóta magával ragadtak. Ezek az örök érvényű üzenetek a mindenkori új világban is érvényesek, az emberi természetnek olyan bugyraiból hoznak mondanivalókat, amelyek az európai kultúrában az elmúlt ezerévek során kevéssé változtak" - fogalmazott Sőregi Anna.



A lemezen az énekesnő mellett közreműködött Halmos Attila (hegedű, ének), Gombai Tamás (hegedű), Árendás Péter (háromhúros brácsa, ének), Havasréti Pál (nagybőgő, kisbőgő, cselló, ének), Juhász Zoltán (furulya), Liber Endre (cimbalom), Kelemen László (harmónium), Szabó Annamária (ének), valamint Sípos Márton (próza).

