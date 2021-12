A Dal 2022 - Kialakult az élő show 40-es mezőnye Új műsorvezetőkkel, a jövő slágereivel és rendhagyó zenei koncepcióval várja a nézőket A Dal következő évada. A műfajában egyedülálló dalválasztó műsorban 40 produkció versenyez azért, hogy elnyerhesse „Az Év Dala 2022” címet. Az eseményeket nemcsak a Duna Televízióban, hanem A Dal hivatalos közösségi oldalain is érdemes követni! Jön A Dal 11. évada Januárban ismét visszatér az ország egyetlen dalválasztó műsora, A Dal, amelyben a magyar zenéké a főszerep. A mintegy félezer jelentkezőből ezúttal is 40 produkcióra szűkült kínálatban kereshetik a nézők az év dalát. Rengeteg újdonság várja a zenészeket, illetve a Duna Televízió nézőit: a dalok minden adásban élőben hangoznak el, az akusztikus feldolgozások mellett szimfonikus változatban lesznek hallhatók a döntőben a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának kíséretében. A négy válogatóból adásonként 5, összesen 20 dal jut tovább a két elődöntőbe: 4 produkció a zsűri pontjai alapján, az 5. a közönség szavazataival. Az elődöntőkből 4–4 dal kerül be a fináléba, így 8 dalt hallhatnak újra a nézők, amelyek közül márciusban kiderül, melyik lesz Magyarország slágere 2022-ben. A döntőben a zsűri által legjobbnak ítélt, legtöbb pontot kapott 4 produkcióra lehet szavazni, a végső győztesről idén is a közönség dönt. A Dal 2022 házigazdái A műfaji sokszínűségéről is híres, élő dalverseny új műsorvezető párossal folytatódik: A Dal 2022 házigazdái Rókusfalvy Lili és Király Viktor lesznek. Mindkettőjük otthonosan mozog az élő show világában. Rókusfalvy Lili A Dal 2020-ban már egyszer levette a lábáról a nézőket, Király Viktor pedig többször bizonyított versenyzőként a műsorban. A slágergyáros énekes 2012-ben testvéreivel együtt, 2014-ben és 2018-ban szólóprodukcióval jutott a döntőig, és ezúttal Magyarország egyetlen dalversenyének házigazdájaként tér vissza a színpadra. A Dal 2022 élő adásaiba jutott 40 produkció: Andelic Jonathan - Elhiszem még

Audioshake - Influencer

BariLaci - Elsétáltál Detti - Mihez Kezdjek

Ekanem - Hideg szél

Erdős Fruzsi - Azt beszélik Fóris Rita - Olyan szép

GRETA - Igazi kincs

Gubik Petra - Ez van, ez! Heatlie - Hideg fény

Hegedűs Bori és Tempfli Erik - Anya

Ketch feat. Pink Edvárd - Börtön

Kies - Nem félek Kijube - Holnap majd elhiszem

Kontraszt - Éberálom

Majoros Csenge - Földöntúli szerelem

MattSet - Most vagy soha

Medroy - Hol a helyem

Napfonat - Mint a zápor

Nova Prospect - Utolsókból elsők

Nyári Aliz - Félóra nyár Ocho Macho - Lazulj bele

Oláh Ibolya - Nem adom el

Pádár Szilvia - Kismadár

Palágyi Ildikó - Pillangó

Pankastic! - Hosszú volt a nyár

Phoenix RT – Levegőt!

Pink & The Panthers - Fényes Galaxisok

Prove - Karambol Ruby Harlem & Roy - Még ma este

Sándor Szofi - 21 Gramm

Solére - Másért

Stage Dives - Bipoláris Egyensúly

Subtones - Nem segít más

Swing à la Django feat. Koszika - Utazás SwingGirls feat. Niko - Nagy a szívem

The Easy Babies - Szerelem

The Sharonz - Szép más világ

Third Planet - Táncol a Világ

Ya Ou - Zsákutca Kihagyhatatlan lehetőség a hazai zenei előadóknak A győztes dal előadója „Az Év Dala 2022”, egyben a Petőfi Zenei Díj „Év dala 2022” elismerésben részesül, emellett tízmillió forintot kap produkciója fejlesztésére, és egy tízdalos nagylemezt is készíthet.



A döntőbe jutott nyolc dal minden előadója gazdagodik a zenei pályájára fordítható nyereménnyel. Idén is odaítélik a legjobb dalszövegért járó díjat, valamint az Akusztik Dalverseny fődíját. [2021.12.17.]