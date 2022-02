Idén jubileumi hagyományőrző Böllérfesztivál Kakucson A Pest megyei községben szervezett rendezvény nagy népszerűségnek örvend, évente többezer érdeklődő látogat ki, hogy finomabbnál finomabb ételeket kóstolhassanak. A családok apraját-nagyját szórakoztató programokkal, sztárvendégekkel várják. A színvonalas gasztronómiai és zenei programsorozatot idén már tizedik alkalommal szervezik meg február 26-án a Kakucs-Szabadidőparkban, ahol 30 csapat méri össze erejét, a finomságokat pedig az ismert szervezetek szakmai zsűrije díjazza. A magyar konyha egyik tradíciója a téli évszakban a kamrák megtöltése érdekében a disznóvágás. A szervezők a hagyományok ápolása és az értékek átadása céljából évek óta megrendezik a böllérversenyt a Kárpát-medencében élő, a disznóvágás szokásait őrző csapatok számára. A rendezők szándéka, hogy a különleges alkalommal a fiatalok körében tovább népszerűsítsék a közép-magyarországi régió tradícióinak gondozását, valamint a hungarikumok és a sertésfeldolgozás fontosságát. A Szabadidőparkba látogatók kézműves és élelmiszeripari terméket is találnak. Ezekkel az értékekkel és elgondolással a Kakucsi Nemzeti Hagyományőrző Böllérfesztivál az ország egyik legnagyobb rendezvényévé nőtte ki magát. A főszervező és a Hagyományőrzés a Gasztronómiáért Egyesület elnöke, Hörömpő István részletezte, mi a szándékuk a fesztivállal: - Az a célunk, hogy ápoljuk a népi, gasztronómiai hagyományokat, értékeket, elődeink étkezési szokásait, a magyarok gasztronómiai kultúrájának tiszteletét és megőrzését határon innen és túl. Továbbá egyesítsük a gasztronómia kedvelőit, a közösség teremtés e formájának elkötelezett híveit, támogassuk más gasztronómiai kultúrák, szokások, hagyományok megismerését, illetve saját kultúránk megismertetését másokkal. Segíteni szeretnénk a határokon átívelő, gasztronómiai, népi hagyományok ápolásának kapcsolat- és közösségteremtő erején alapuló barátságok megkötését és megszilárdítását. A népi, jellegzetes ruhába öltözött csapatok ebben az évben is megmérettetik magukat az ízlésesen berendezett udvarokon, a legjobbakat több kategóriában is díjazzák. A verseny keretében a résztvevő csoportoknál a disznóvágás fő terméke, a kolbász, a hurka, a toros tál minősége, tálalási szépsége, íze mellett értékelik a népi hagyományok őrzését, a sertés feldolgozásának szakszerűségét, a hagyományoknak megfelelően az úgynevezett „fogó-pálinka” kínálását. A gyerekek számára is készülnek izgalmas programokkal, meglepetésekkel, így minden korosztály számára tökéletes szórakozási lehetőség. Tervezett programok: 07:00 Ünnepi megnyitó ágyúszóval - a verseny kezdete Délelőtti programok közt szerepel: - 07:30 Látványos disznóvágás, régi idők felidézése, fogópálinka kóstolás

- 08:00-tól Disznótoros ételek készítése, kóstolása

- 10:00-12.00 Öntevékeny művészi csoportok bemutatása

- 12:00 Men in Brass műsora

- 13:00 Galát Norbert fellépése

- 14:00 Sógorok fellépése

- 15:00 Sihell Ferry - Henna fellépése

- 16.00 Eredményhirdetés

- 17:30 L.L. Junior koncert

- 18.30 Cool Riders Band koncert

