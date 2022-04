Fonogram-díj 2022 - íme a nyertesek névsora Átadták a Fonogram-díjakat: íme a 2022-es nyertesek! Tizenkilencedik alkalommal adták át a Fonogram - Magyar Zenei Díjakat. A Fonogram-nap nevű interaktív műsorfolyam során az egyes zenei kategóriák nyerteseire izgalmas videók formájában derült fény. A 25 fős szakmai zsűri 18 műfaji kategóriában ítélt oda díjakat. A két életműdíjas - a Piramis zenekar és Komjáthy György - mellett nyilvánosságra hozták azt is, hogy ki nyerte #azévslágere közönségszavazást. 1. az év hazai klasszikus pop-rock albuma vagy hangfelvétele

Irie Maffia - 15 / Volt egy álmom (Irie Maffia Productions) 2. az év külföldi klasszikus pop-rock albuma vagy hangfelvétele

Adele - 30 (Sony Music) 3. az év hazai modern pop-rock albuma vagy hangfelvétele

Blahalouisiana - Nem ereszt / Ne engedj még el / Szívemet kitépted / Lábnyomunk a hóban (Gold Record) 4. az év külföldi modern pop-rock albuma vagy hangfelvétele

Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic - An Evening With Silk Sonic (Magneoton/Warner Music) 5. az év hazai alternatív vagy indie-rock albuma vagy hangfelvétele

Ivan & The Parazol - Budai Pop (Modernial Records) 6. az év külföldi alternatív vagy indie-rock albuma vagy hangfelvétele

Mdou Moctar - Afrique Victime (Matador Records) 7. az év hazai elektronikus zenei albuma vagy hangfelvétele

New Level Empire - Az első és utolsó (x Curtis) / Újra úton (x Majka) / Látható / Az éjjel soha nem érhet véget (x Soho Party) / Te csak így vagy jó (& Wolf Kati feat. Horváth Boldi) (Magneoton / Gold Record) 8. az év külföldi elektronikus zenei albuma vagy hangfelvétele

Joel Corry - I Wish (feat. Mabel) / OUT OUT (x Jax Jones feat. Charli XCX & Saweetie) / BED (x RAYE x David Guetta) / BED (x RAYE) (Elephant House/Warner Music) 9. az év hazai rap vagy hip-hop albuma vagy hangfelvétele

Beton.Hofi - Comic Sins (Universal Music Hungary) 10. az év külföldi rap vagy hip-hop albuma vagy hangfelvétele

slowthai - TYRON (Universal Music) 11. az év hazai hard rock vagy metal albuma vagy hangfelvétele

Thy Catafalque - Vadak (Season Of Mist) 12. az év külföldi hard rock vagy metal albuma vagy hangfelvétele

Måneskin - Teatro d'ira - Vol. I (Sony Music) 13. az év hazai hagyományos slágerzenei albuma vagy hangfelvétele

Apostol - Apostol 50 (Tom-Tom Records) 14. az év hazai kortárs szórakoztatózenei albuma vagy hangfelvétele

Amoeba - /ˈdɪskəʊ/ (szerzői kiadás) 15. az év hazai gyermek albuma vagy hangfelvétele

Rutkai Bori Banda - Mandulka és a Karácsonyvár (Universal Music Hungary) 16. az év hazai jazz albuma vagy hangfelvétele

Dresch Quartet - Árnyékban (Fonó) 17. az év hazai világ- vagy népzenei albuma vagy hangfelvétele

Góbé Zenekar - Bartók 44 Duó (Fonó) 18. az év felfedezettje

ZÓRA (szerzői kiadás) 19. az év hangfelvétele

VALMAR x Manuel - Éget a nap (szerzői kiadás) életműdíj

Piramis szakmai életműdíj

