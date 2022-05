Minden benned él - Pozitív energiával teli zenével jelentkezett Gór-Nagy Era "Minden benned él" Gór-Nagy Era legújabb klipes dalának a címe, ami egy pozitív hangulatú, nagyon dallamos muzsika. „Gór-Nagy Era bemutatkozó albuma "Addiktív" címmel 2020 év végén jelent meg. A különleges hangú és kisugárzású színész-énekesnő legutóbb karácsonykor jelentkezett új dallal. A "Minden benned él" című legújabb trackkel az alkotók vélhetően a közelgő nyár hangulatát szeretnék megalapozni.” – írja a zenekult.hu A Star Academy tehetségkutatóból megismert tehetség újdonsága egy dance-pop stílusú elektronikus zene. Ez a stílus kicsit eltér az eddig megszokott Gór-Nagy Era dalokétól; de megkell hagyni, hogy ez is jól áll Erának. A zenét Hársházi Szabolcs dalszerző-producer jegyzi és a hangszerelés is az Ő érdeme. A dalszöveget pedig Kotsy Krisztina írta. Az együtt évek óta jól működő szerzőpárosnak most is sikerül összehoznia egy igazán fülbemászó, ugyanakkor mondanivalóban tartalmas szerzeményt... Íme a "Minden benned él" című szerzemény:

[2022.05.16.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu